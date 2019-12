L’ancien directeur général de la société des mines de fer de l’Est a été placé mercredi en détention préventive par la chambre d’accusation près la cour de justice de Tébessa pour son implication présumée dans des affaires de corruption, apprend-on de source judiciaire.

La même source a précisé que le procureur de la République près la cour de Tébessa avait ordonné de placer le mis en cause en détention préventive tandis que le juge instructeur l’avait placé sous contrôle judiciaire avant que la cour d’accusation ne tranche en ordonnant la détention préventive jusqu’à la fin de l’enquête et des auditions de témoins.

Le DG de la société des mines de l’Est dont le siège se trouve dans la commune d’El Ouenza (60 km au Nord de Tébessa) et qui exploite les mines d’El Ouenza et Boukhedra, avait comparu début décembre devant le juge instructeur près le tribunal D’El Aouinet qui avait ordonné son placement en détention préventive, décision confirmée mercredi par la cour de justice de wilaya. L’inculpé est poursuivi dans des affaires de corruption, de dilapidation de deniers publics et abus de fonction à la suite des enquêtes ouvertes par la brigade économique du service de police judiciaire de la sûreté de wilaya, est-il indiqué.

Articles similaires