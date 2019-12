Le président de l’Assemblée populaire communale (APC) de Tébessa a été placé sous contrôle judiciaire pour des affaires de corruption en rapport à la passation de marchés de gré à gré, apprend-on mardi de source judiciaire. Le juge instructeur près le tribunal de Bir El Ater (Sud de Tébessa) après avoir entendu 33 élus de la même assemblée a ordonné, tard dans la nuit de lundi à mardi, de placer le président de l’APC de Tébessa sous contrôle judiciaire, de saisir son passeport avec interdiction de quitter le territoire national, a ajouté la même source. Le président de l’APC est mis en cause dans des affaires de corruption liées «à la violation du code des marchés publics» et «la passation de marchés de gré à gré avec une société publique nationale» chargée de l’embellissement de l’entrée Sud du chef-lieu de wilaya par des palmiers. Le procureur de la République avait requis, dans la même affaire, de placer sous mandat de dépôt 19 autres personnes, mais le juge instructeur a décidé de mettre le président de l’APC sous contrôle judiciaire et de relaxer les autres membres de l’assemblée avec la possibilité de les convoquer à tout moment pour les besoins de l’enquête, est-il indiqué. La brigade d’investigation de la gendarmerie nationale avait ouvert une enquête sur le marché d’embellissement de l’entrée Sud de la ville de Tébessa en mars dernier après une plainte déposée par des citoyens pour «dilapidation de deniers publics» et «violation du code des marchés publics». n

