Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a mis fin jeudi aux fonctions de Salah Eddine Dahmoune en sa qualité de ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. La même source ajoute que « le Président de la République a décidé également de charger Kamel Beldjoud, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville d’assurer les missions de ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire par intérim ».

