La sélection algérienne de handball (messieurs) s’est imposée mardi soir face au club polonais de Gdansk (Div.1) 26-20, en match amical préparatoire en vue de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2020 prévue en Tunisie (16-26 janvier). Il s’agit du premier test de préparation pour le Sept national, dans le cadre de ce stage entamé le 12 décembre en Pologne, et qui s’étalera jusqu’au 23 du même mois, en présence de 18 joueurs, tous évoluant en championnat national. Lors de la 24e édition de la CAN, l’Algérie évoluera dans le groupe D à quatre équipes après le retrait du Sénégal, il s’agit du Maroc, du Congo, et de la Zambie. Les quatre premiers du groupe se qualifient pour les huitièmes de finale. Seize (16) pays participeront à la CAN-2020, dont le vainqueur final empochera l’unique billet qualificatif pour les Jeux olympiques Tokyo-2020. Le rendez-vous de Tunisie est également qualificatif au Championnat du monde Egypte-2021. La dernière participation algérienne aux Jeux olympiques remonte à 1996 à Atlanta (USA).

Moto GP: Andrea Iannone suspendu provisoirement pour dopage

Andrea Iannone a été suspendu à titre provisoire par la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) après réception d’un compte rendu d’analyses révélant la présence d’un stéroïde dans les urines du pilote italien de MotoGP de l’écurie Aprilia, a annoncé la FIM mardi dans un communiqué. Le compte-rendu d’analyses de l’échantillon A du prélèvement, transmis par un laboratoire de Dresde accrédité par l’Agence mondiale antidopage (AMA), effectué lors du Grand Prix de Sepang le 3 novembre dernier a révélé la présence d’un stéroïde anabolisant, sans précision de sa nature, figurant sur la liste des produits interdits. La suspension prend effet le 17 décembre et lui «interdit toute participation à une course motocycliste jusqu’à nouvel ordre», souligne le communiqué. Iannone, 30 ans, a la possibilité de faire appel et de demander une contre-expertise de l’échantillon B. «Je suis très calme, et je veux rassurer mes fans et mon écurie Aprilia Racing. Je suis ouvert à toute contre-expertise», a déclaré le pilote italien sur Instagram. «Depuis des années, tout comme cette saison, j’ai passé régulièrement des tests, qui se sont tous avérés négatifs, bien entendu, c’est pourquoi je suis certain que cette affaire connaîtra une issue positive», a précisé le pilote officiel de l’écurie Aprilia. Ianone est inscrit parmi les 22 pilotes engagés dans la prochaine saison de MotoGP. Il avait terminé le championnat 2019 à la 16e place avec 43 points marqués, loin des 420 pts du champion du monde Marc Marquez. Le pilote italien est connu tant pour certains coups d’éclat en piste, notamment quand il fut membre de l’écurie officielle Ducati lors des championnats du monde 2015 et 2016 aux côtés d’Andrea Dovizioso, que pour sa fréquentation en dehors des circuits de personnalités du gotha.