Le sélectionneur de l’équipe nationale d’Algérie de football, Djamel Belmadi, a été écarté de la liste finale des nommés au titre du meilleur entraîneur de l’année 2019, dans le cadre du 11e Globe Soccer Awards, ont annoncé hier les organisateurs.

Belmadi, qui a mené l’équipe nationale à remporter la CAN-2019 en Egypte, figurait dans une liste d’entraîneurs de renom composée de l’Allemand Jürgen Klopp (Liverpool), de l’Italien Massimiliano Allegri (ex-Juventus), du Néerlandais Erik Ten Hag (Ajax Amsterdam) et du Portugais Fernando Santos (sélection du Portugal).

Le trio finaliste retenu est Klopp, Ten Hag et Santos. Le coach national avait également été nommé au trophée «The Best», décerné par la Fédération internationale (Fifa). Il avait terminé à la quatrième place derrière Klopp (1er), l’Argentin Mauricio Pochettino (2e) et l’Espagnol Pep Guardiola (3e). Il reste en course pour le titre du meilleur entraîneur africain de l’année, décerné par la Confédération africaine (CAF).

Le titre du meilleur coach de l’année 2018 «Globe Soccer Awards» était revenu au Français Didier Deschamps, sacré champion du monde avec l’équipe de France au Mondial-2018 en Russie.

Les Globe Soccer Awards sont organisés depuis 2010 par l’Association européenne des agents de joueurs (EFAA) et l’Association européenne des clubs (ECA). La cérémonie de la remise des trophées se déroulera le 29 décembre à Dubaï (Emirats arabes unis).

Articles similaires