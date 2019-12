Une récolte prévisionnelle estimée à plus de 1,5 million de quintaux de tomate de fin de saison est attendue pour la saison agricole actuelle (2019/2020) à travers la wilaya d’El-Oued, a-t-on appris auprès de la Chambre locale de l’agriculture. Cette production prévisionnelle est attendue sur une superficie cultivée de 3.500 hectares, en hausse de plus de 70% par rapport à la saison agricole précédente au vu des résultats «encourageants» enregistrés, a indiqué le président de la Chambre de l’agriculture de la wilaya, Bekkar Ghemmam Hamed. La culture de la tomate de plein champ est menée notamment dans les communes de Magrane, Hassi-Khelifa, Trifaoui et Reguiba, des communes au fort potentiel agricole favorable à la culture de ce légume de large consommation. Une grande partie, soit quelque 70 % de la production de la wilaya, est produite au niveau des exploitations agricoles de Magrane, une commune qui dispose aussi d’un marché national de commercialisation de la tomate. La wilaya d’El-Oued, réputée pour la culture de la tomate de plein champ dont la récolte s’étale de début décembre à fin février et s’accapare en cette période 90% de la production nationale, est connue aussi pour sa production d’autres variétés de tomates destinées à la consommation et à la transformation, avec un rendement moyen avoisinant les 400 quintaux à l’hectare, selon la même source.n

