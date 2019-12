Dix (10) nouveaux services hospitalo-universitaires seront créés incessamment au niveau du Centre anti-cancer (CAC) de Draâ Ben-Khedda, a appris mardi l’APS auprès du Pr. Messaoudi Abdelkrim, doyen de la faculté de médecine de l’Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou (UMMTO). S’exprimant en marge de l’ouverture des 25èmes journées médico-chirurgicales au CHU Nedir Mohamed, le Pr. Messaoudi a indiqué que «l’arrêté interministériel, entre le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (MSPRH) et le celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) portant création de ces spécialités a été signé récemment et leur lancement interviendra incessamment». Il s’agit des services de radiothérapie, oncologie, réanimation, hématologie, hémato-pédiatrie, chirurgie carcinologique, de médecine nucléaire et d’un laboratoire d’analyses Anapat qui permettront, selon le même interlocuteur d’»améliorer la qualité de la prise en charge et des soins prodigués aux patients au niveau de cette structure».

Le lancement de ces nouvelles spécialités au niveau du CAC, permettra, également, a-t-il ajouté, «la création d’un pôle complet en matière de carcinologie où les patients atteints de pathologies cancéreuses seront, désormais, diagnostiqués, traités, opérés et suivis dans le même centre». En outre, sur le plan de la recherche scientifique, cette nouvelle création contribuera à «la formation des étudiants et des résidents et la perspectives de lancement de travaux de recherches médicales à l’avenir».

Cinq (5) thèmes seront, par ailleurs, traités lors de ces journées médico-chirurgicales qui s’étaleront sur deux jours à l’auditorium du CHU, dont les pathologies du sujet âgé, pathologies neurochirurgicales cérébro-spinales, leucémie lymphoïde chronique, prise en charge des pathologies respiratoires et la pathologie de la petite enfance. n

