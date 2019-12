La Confédération Africaine d’athlétisme (CAA) a innové en décidant d’introduire des courses pour les athlètes de moins de 18 ans lors du prochain championnat d’Afrique de cross-country, prévu le 1er mars 2020 à Lomé (Togo), a-t-on appris mercredi auprès de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA). En effet, jusque-là, la compétition était ouverte uniquement aux juniors (U20) et aux seniors. Ce sera donc une première de voir les cadets (U18) concourir dans ce Championnat d’Afrique, en même temps que leurs aînés. Ainsi, avec l’intégration de cette nouvelle catégorie d’âge, le nombre de courses inscrites au menu du prochain championnat d’Afrique de cross s’élève à sept. Chez les cadets, la distance sera de 5 kilomètres pour les filles et 6 kilomètres pour les garçons, alors que chez les juniors, elle sera de six kilomètres pour les filles et de huit kilomètres pour les garçons. En revanche, chez les seniors, la distance sera de dix kilomètres aussi bien pour les messieurs que pour les dames, alors que la septième et dernière course inscrite au programme de cette compétition sera un relais-mixte, avec des équipes composées de deux messieurs et deux dames.n

