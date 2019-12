Le complexe de liquéfaction du gaz naturel (GNL) de Skikda marquera un arrêt de deux (02) mois afin de procéder aux travaux de maintenance, a annoncé la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach dans un communiqué. «Sonatrach a lancé des travaux de maintenance et de révision du méga train du complexe GNL de Skikda. Ces révisions approfondies, programmées conformément aux exigences de la réglementation régissant l’industrie pétrolière, nécessitent un arrêt de deux (02) mois pour la préparation, la mise en sécurité des installations et la réalisation des divers travaux», explique la même source. La compagnie rassure, toutefois, que durant cette période d’arrêt, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer l’approvisionnement en gaz butane et propane du marché local. Quant au marché extérieur, il sera pris en charge par les complexes GNL et de séparation des GPL d’Arzew, note encore Sonatrach.

