De nombreuses communes de Blida enregistrent, depuis la nuit de lundi à mardi, des coupures de l’alimentation en eau potable et en énergie électrique à cause des vents forts qui ont frappé la région, a-t-on appris auprès des entreprises de l’Algérienne des eaux (ADE) et de la direction de distribution de gaz et d’électricité de la wilaya(Sonelgaz) . Selon la chargée de la communication auprès de la direction de la SONELGAZ de Blida, Khadidja Bouda, les vents forts enregistrés dans la région, dans la nuit dernière, ont été à l’origine de la chute d’arbres sur les lignes électriques, en causant des dommages aux câbles, et partant des coupures d’électricité dans de nombreuses communes. Les vents forts ont, également, déplacé des paraboles et des panneaux en fer, qui ont cause des coupures de câbles et leur chute, a-t-elle précisé. La responsable a, aussi, imputé ces coupures d’électricité aux atteintes contre le réseau, dues au non-respect des règles préconisées en matière de distance réglementaire entre les bâtisses et le réseau électrique. Aussi, la direction de la Sonelgaz de Blida a informé les abonnés concernés de la «mobilisation de toutes ses équipes techniques pour la réparation en cours de ces pannes notamment au niveau de la commune montagneuse de Chréa, une partie de la localité de Meftah (à l’Est) et les cités Ben Ramdane, Deriouche, Belaouadi et Tabainat». L’ADE de Blida a, également, enregistré des perturbations dans l’alimentation en eau (AEP), à cause des coupures du courant électrique, au niveau de ses systèmes de production d’eau, indique un communiqué de cette entreprise. Les coupures ont concerné les cités Douirette, Derdara, Slimane Chaàchoue, Cheikh Ben Aissa, Tarek Benziad, et Ben Achour de la commune de Blida, outre les habitations se trouvant sur le chemin menant à Chréa, et les communes de Bouàrfa (à l’ouest), Djebabra, Chebli, Bouinane, Larbaà et Meftah à l’Est et Oued El Alleugue au Nord. «L’AEP sera rétabli dès la stabilisation du courant électrique au niveau des différents systèmes de production endommagés «, a assuré la même source. n

