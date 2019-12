Un total de 1.056 atteintes au réseau de transport d’électricité a été enregistré depuis début 2019 par l’entreprise de concession de la distribution de l’électricité et gaz, a indiqué mardi la chargée de communication de l’entreprise, Mouna Mellal. Au moins 267.385 km, essentiellement des lignes de basse tension, constituent la longueur du réseau touché par les atteintes dont 893 km peuvent être régularisés, a précisé la même source à l’APS. Mouna Mellal a relevé que 47 plaintes ont été déposées par l’entreprise suite aux atteintes contre le réseau électrique contre 33 en 2018, année durant laquelle 2.417 atteintes ont enregistrées dont 2.273 régularisables, soulignant que les atteintes occasionnent à l’entreprise des «pertes annuelles considérables». A cela s’ajoute des créances estimées à 1 milliard de dinars dont

600 millions DA dus aux clients ordinaires (ménages) et le reste par des communes, des administrations et des entreprises publiques redevables, a ajouté la chargée de communication qui a indiqué que l’entreprise, après épuisement des voies de règlement à l’amiable, a lancé une vaste opération de recouvrement de ses créances incluant le recours aux coupures d’approvisionnement en cette énergie. n

