Les Douanes algériennes, au niveau des wilayas de Annaba et d’El Tarf, mènent une campagne de lutte afin de pouvoir faire avorter toutes tentatives qui visent à saper l’économie nationale. Ces actions ont été dictées par la Direction régionale qui chapote les quatre wilayas frontalières de l’arrière-pays, à savoir Annaba, Souk Ahras, El Tarf et Guelma. Ainsi, nos vaillants douaniers ont réussi à intercepter des opérations frauduleuses, notamment deux dans la wilaya d’Annaba et une autre à El Tarf. Ils ont saisi au niveau du port de Annaba 437 colis renfermant des fenêtres et portes en PVC standard et en bois, 11 portes en PVC,

3 en bois et 158 fenêtres en PVC. Selon notre source, en l’occurrence la coordinatrice de ces services, l’estimation de ces marchandises est de 19 735 564,12 DA. Par ailleurs, une inspection effectuée récemment au niveau de l’aéroport les Salines-Bitat-Rabah s’est soldée par la saisie de 26 Airobox neufs, 3 téléphones portables marque Microsoft et 2 téléphones de marque Nokia. Selon la même source, la valeur de la marchandise est de

103 000 DA. Enfin, à El Tarf, cette wilaya limitrophe avec la Tunisie, la brigade mobile a fait avorter, avant-hier, une opération de contrebande en saisissant lors d’une opération de contrôle 40 kg d’écrevisses vivantes dans 4 glaciéres d’une valeur de

60 000 DA. Au niveau de la wilaya de Souk Ahras, les douaniers ont réussi à contrecarrer des tentatives visant à introduire des comprimés de psychotropes. Plus de 2 000 comprimés ont été saisis lors des différentes opérations de contrôle opérées sur l’axe routier de cette wilaya et le poste de transit de Haddada. Les auteurs de toutes les tentatives de fraude ont été verbalisés par les douaniers de cette inspection régionale, puis traduits devant les diverses circonscriptions judiciaires afin de répondre devant les tribunaux de leurs actes.

M. B.

