La troisième édition du Festival national de la bande dessinée et de la caricature, se tiendra du 19 au 24 de ce mois de décembre, au centre de loisirs scientifiques (CLS) de Tizi Ouzou, a-t-on appris mardi des organisateurs. Placée sous le thème «Jeunesse entre l’art et la créativité», cette manifestation organisée par l’Office des établissements de jeunesse (ODEJ) et la direction de la Jeunesse et des Sports (DJS), offre aux jeunes artistes l’opportunité de s’exprimer. Il est aussi une occasion de faire émerger de nouveaux talents, tout en encourageant les rencontres et les échanges entre eux, a indiqué à l’APS, le chargé de communication et d’information de l’ODEJ, Khif Chamssedine. Selon M. Khif, 18 wilayas ont déjà confirmé leur participation et les inscriptions à ce festival, placé sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports et sous l’égide du wali, ne sont pas encore clôturées. La wilaya de Tizi Ouzou participera à cet événement artistique et de jeunesse avec une trentaine de bédéistes et de caricaturistes, a-t-il ajouté. L’ouverture officielle aura lieu le 21 au CLS. Les journées du 19 et du 20 décembre seront réservées à l’accueil des festivaliers et à l’installation des expositions, selon le programme communiqué à l’APS. Durant cette manifestation, il est prévu entre autre, un concours du meilleur stand, de la meilleure BD et de la meilleure caricature, des expositions/démonstration, des ateliers, un chantier graffitis et excursions.

