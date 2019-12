L’Entreprise économique publique (EPE)Tonic Industries de Bou Ismaïl a été l’objet, lundi après-midi, d’un incendie qui a détruit une dizaine de tonnes de papier au moment de leur transfert de l’unité de stockage vers celle destinée à la transformation en papier sanitaire. Selon les responsables de l’EPE, aucune perte humaine n’est à déplorer dans ce second incendie qu’a connue l’entreprise durant cette année 2019, puisque le 6 avril dernier, un premier incendie avait détruit 1500 tonnes de papier de récupération stockées dans l’unité Ouarsenis située sur la route de Chaïba.

de Tipasa, Seddiki Djamila

Le feu, qui s’est déclenché pour des raisons qui restent à déterminer par les enquêteurs, s’est, heureusement selon les responsables déclenché en dehors de la zone de stockage, ce qui a permis de réduire les dégâts et de le circonscrire rapidement avec l’aide des éléments de la Protection civile de la wilaya. L’incendie du 6 avril dernier qui a détruit 1500 tonnes de papier avait été provoqué par un court circuit, selon les responsables de l’entreprise, même s’il a détruit 1500 tonnes de papier entreposées au niveau de l’unité de récupération Ouarsenis, a été circonscris grâce à l’intervention des unités de la Protection civile de la wilaya aidés par ceux de l’unité de Hamiz (Alger) qui ont utilisé de gros moyens pour en venir à bout. Le système de sécurité de l’usine qui a été activé dès le déclenchement de l’incendie a permis de protéger les unités de production du complexe de la propagation du feu qui était attisé par les vents forts. Le complexe Ouarsenis, situé dans la commune de Chaïba (Daïra de Koléa) objet du sinistre, en plus du dépôt à ciel ouvert affecté au stockage du papier recyclable, compte deux unités de production spécialisées dans la fabrication de papier hygiénique et du carton. Le site, qui emploie une grande partie des travailleurs de l’entreprise de Tonic-Industries, s’étend sur une superficie de

36 ha. L’activité du complexe papetier Tonic concerne la récupération et le recyclage de 95% des cartons et papiers divers qui se font grâce à des conventions signées avec 160 récupérateurs (contre 60 en 2011). Tonic Industries travaille dans la transformation de papiers de carton, produisant de la caisse de carton ondulé, de la boîte pliante, des sacs de petite et moyenne contenance, du papier alvéole, des gobelets, des assiettes et divers pots en plastique. Disposant de grandes capacités d’impression en héliogravure et offset et de découpe de papiers, l’EPE Tonic intervient, également, dans la prestation de service transport, moyens de lavage, terrassement car disposant d’un parc relativement important. Dans le cadre du programme d’exportations arrêté pour 2019, l’entreprise a effectué une opération d’exportation de 6000 ballots d’alvéoles, soit 60 millions de plateaux d’œufs vers la Tunisie par voie routière qui a mobilisé quatre camions semi-remorques. L’entreprise ambitionne de poursuivre son programme sur le marché international dont la conquête des marchés africains, notamment avec le papier tissu et le papier sanitaire et domestique en bobines fabriqué à de partir de fibres recyclées, les sacs petite et moyenne contenance (PMC) conçus pour la viennoiserie ainsi que les gobelets à usage alimentaire. Le groupe public Tonic Industries, créé en 2011 par l’absorption des ex-Sarl de Tonic Emballage suite à la résolution du CPE, essaye de sortir de l’ornière malgré la faiblesse des moyens financiers qui ont provoqué un mouvement de protestation des travailleurs qui a duré plus d’un mois durant l’été dernier. n