La Fédération algérienne de football (FAF), par le biais de sa direction technique nationale (DTN), a procédé à l’installation officielle des staffs des différentes sélections de jeunes, lundi au niveau du Centre technique national de Sidi-Moussa à Alger, a indiqué mardi un communiqué de l’instance. La cérémonie s’est déroulée sous la présidence du premier responsable de la FAF, Kheïreddine Zetchi, en présence du DTN Ameur Chafik et son adjoint, Abdelkrim Benaouda. «Le choix des membres des différents staffs, composés à 100% de compétences algériennes, a été mûrement réfléchi et s’inscrit dans la stratégie tracée par la fédération et la Direction technique nationale», a indiqué Zetchi, assurant que ces staffs «ont carte blanche dans le cadre de leurs missions respectives, avec l’obligation d’atteindre les objectifs qui leur sont assignés en fonction des échéances futures, telles que les qualifications pour les phases finales des CAN 2021 des catégories U17 et U20». Le président de la FAF a rappelé que l’instance qu’il dirige «est déjà engagée à mettre tous les moyens pour permettre aux différentes sélections de travailler dans d’excellentes conditions». «Ces différentes sélections nationales seront appelées à disputer plusieurs rencontres de préparation et à prendre part à des tournois pour se frotter au plus haut niveau», a annoncé Zetchi, insistant également sur «la rigueur, la discipline, un état d’esprit sain et une grande motivation en prenant exemple sur la sélection A championne d’Afrique en 2019».

Composition des staffs des sélections:

Sélection U15 (garçons): Arezki Remmane (sélectionneur), Mourad Aït Tahar (1er adjoint), Abdelkrim Saber Cherif (2e adjoint).

Sélection U17(garçons): Mohamed Lacet (sélectionneur), Mourad Soltani (adjoint), Messai Merouani (entraîneur des gardiens).

Sélection U20 (garçons): Saber Bensmain (sélectionneur), Larbi Morsli (1er adjoint), Réda Guritli (entraîneur des gardiens).

Sélection U17 (filles): Nadir Maâdassi (sélectionneur), Sabrina Delhoum (adjointe), Nadjet Fedoul (entraîneur des gardiennes).

Sélection U20 (filles): Ahmed Laribi (sélectionneur), Nadia Belala (adjointe), Ahmed Boulifa (entraîneur des gardiennes).

A ces membres s’ajoutent Madjid Taleb, chef du Département de développement du football féminin et sélectionneur national, Mohamed et Nacereddine Cherifi, en qualité de préparateurs physiques.