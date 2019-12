Le secteur industriel public a passé un troisième trimestre 2019 avec des prix à la production en hausse. Ceux-ci ont augmenté de 3% durant cette période, selon l’Office national des statistiques (ONS).

Les textiles, les mines et carrières, les industries du bois, des industries sidérurgies, métalliques, mécaniques et électriques (ISMMEE) sont cités comme étant les secteurs qui ont généré cette augmentation.

En tête de liste de ces secteurs se classent les industries des textiles dont la progression, réalisée entre juillet et septembre de l’année en cours, a été de 9,3% par rapport à la même période de l’année dernière, précise l’ONS, ajoutant que ce bond est dû à la hausse des prix des branches de fabrication des biens de consommation et des biens intermédiaires avec respectivement 9,9% et 8,7%.

Dans le secteur des mines et carrières, les prix « sortie » d’usine ont connu une augmentation de 8,3%, tirée essentiellement par la branche d’extraction du minerai de phosphates (+11,9%) et celle du minerai de matières minérales (+5,2%).

Les prix à la production industrielle du secteur des bois, liège et papier ont aussi augmenté de 4,6%. Cette variation haussière est due, essentiellement, à une hausse des prix des branches de fabrication et de transformation du papier (+15,4%) et de l’industrie du liège (+10,2%).

Chez les ISMMEE, il a été surtout une question de reprise des prix à la production durant le 3e trimestre de 2019, soit 4,4% de plus que les prix affichés durant la même période de 2018. Dans ce secteur, ce sont plusieurs branches d’activité qui ont contribué à la progression, notamment celles de fabrication des biens intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques (11,3%), biens d’équipements métalliques (11,2%) et l’ immobilier métallique (3,6%).

La même tendance haussière a été relevée pour les prix sortie d’usine des industries agro-alimentaires, avec 2,5%. Les prix de ce secteur ont été tirés par les produits alimentaires pour animaux (7,1%) et l’industrie du lait (1,4%).

Pour d’autres secteurs, l’ONS constate une stagnation des prix à la production durant la période de référence, dont essentiellement les industries des cuirs et chaussures et celle de l’énergie (-1,3%), l’Energie

(-1 ,2%).

Concernant l’évolution des prix à la production durant les 9 premiers mois de 2019, ils ont augmenté de 2,8% par rapport à la même période en 2018, poursuit le même office, citant les industries des textiles, les mines et carrières (+9,1%), les industries des bois, liège et papier (6,9%) et les ISMMEE (3,9%) en tête des secteurs concernés par les plus fortes progression, avec respectivement 9,7%, 9,1%, 6,9% et 3,9%.

D’autres branches ont également connu des hausses de prix sortie d’usine, mais de moindre ampleur. Il s’agit, notamment, des industries agro-alimentaires (+2%), et les matériaux de construction (+0,2%). Pour rappel, l’évolution moyenne annuelle des prix à la production industrielle publique hors hydrocarbures sur toute l’année 2018, avait augmenté de 2,1% par rapport à 2017.

