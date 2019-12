L’Algérie va devoir opérer «un changement profond de la Constitution», selon le nouveau Président Abdelmadjid Tebboune, qui en a fait état, à maintes reprises, lors de sa campagne électorale et lors de la conférence de presse tenue après l’annonce des résultats préliminaires de l’élection présidentielle. Pour éviter de commettre les mêmes erreurs des Constitutions passées, où «chaque président de la République avait sa propre Constitution qu’il abandonnait en partant, le suivant faisant de même», selon le professeur Ammar Belhimer, il va falloir

désormais adopter, selon lui, un «nouveau paradigme constitutionnel».

«On peut éviter de commettre les mêmes erreurs dans la nouvelle Constitution, en adoptant un nouveau paradigme constitutionnel qui doit reposer sur trois ruptures : une rupture avec la rente pétrolière, une rupture avec l’économie informelle – qui fait des ravages et c’est malheureusement l’économie dominante avec laquelle nous ne pouvons rien construire de durable -, et, enfin, une rupture avec un Etat de non-droit», a déclaré, hier, M. Belhimer. Pour ce qui est de la rupture avec la rente pétrolière, il préconise que l’Algérie devrait adopter «une règle d’or qui serait une sorte de fonds de réserve qui mette les réserves excédentaires d’hydrocarbures à l’abri de la prédation au profit des générations futures. Il faut instaurer une solidarité intergénérationnelle dans notre pays grâce à cette première rupture». Il indique que la démarche est connue sur le plan théorique et s’inscrit dans la perspective tracée par deux économistes, Finn E. Kydland et Edouard Prescott qui ont eu le prix Nobel d’économie en 2004, qui préconisent justement d’imposer des règles aux hommes politiques pour éviter des mauvaises décisions.

«Les conditions les plus favorables aux bonnes décisions, selon ces prix Nobel, sont un objectif collectif partagé par tous, la solidarité intergénérationnelle, d’où les décideurs politiques doivent connaître le timing et l’ampleur des effets de leur action, c’est-à-dire les effets sur le lendemain. Donc pour plus de sécurité, on va inscrire ces règles dans la Constitution pour qu’elles ne puissent pas être modifiées par chaque majorité politique, comme l’indiquent les deux prix Nobel», a expliqué le Pr Belhimer.

Il ajoute que dans le cas algérien, on devrait établir «un seuil de dépendance du pétrole qu’on ne franchira jamais. Le bénéfice escompté étant de réduire les niveaux de consommation administratif et bureaucratique des crédits et de rationnaliser la demande publique». Il cite, dans ce contexte, le cas de certaines wilayas qui ont construit des maisons de la culture, des théâtres et des palais de la culture un peu partout dans les chefs-lieux où des salles de cinéma sont fermées ou transformées en salles de fête et en fast-food. «C’est un immense gâchis puisque chaque responsable local n’a pour ambition que de dépenser», a-t-il regretté.

Le nouveau paradigme constitutionnel inclut «une deuxième rupture, celle avec l’économie informelle», dit-il, expliquant qu’«une telle ambition passe par l’adoption définitive de la liberté de commerce et d’industrie (l’article 37 de la Constitution de 1996) et non plus de la liberté d’investir (comme cela a été fait dans l’article 83 de l’amendement de la Constitution de 2016). Cela suppose trois choses essentielles : un nouveau régime de propriété qui réexamine les conditions d’expropriation et d’indemnisation, ce qui suppose le réexamen de l’accès aux crédits, qui demeure discrétionnaire et clientéliste dans notre pays, ainsi qu’une justice fiscale». La troisième rupture du nouveau paradigme constitutionnel est, selon M. Belhimer, «la rupture avec l’Etat de non-droit qui comprends trois axes fondamentaux. D’abord un équilibre entre les droits et les libertés individuelles, à savoir pouvoir-contrepouvoir, respect de l’opposition, respect des minorités, respect des minorités culturelles et même cultuelles dès lors qu’elles travaillent dans le cadre de la loi et non dans un cadre anarchiste et anarchique pour éviter l’écueil des démocraties libérales».

La deuxième piste pour un Etat de droit, «c’est la sécurité juridique. C’est très important car c’est la condition première d’un Etat de droit. Cela suppose que nos lois soient accessibles pour bannir les décisions non publiables. Cela suppose, également, que nos lois soient stables et que soient bannis «les cavaliers budgétaires» qui autorisent les abrogations et les amendements de lois majeures par des lois de finances complémentaires», souligne M. Belhimer. Il rappelle, dans cet ordre d’idées, qu’«il y a eu une justice de la nuit à un certain moment. Il y a maintenant une justice d’été, une justice de sommeil et des lois de vacances. Un Etat de droit suppose aussi une stabilité des lois. La dictature de la circulaire qui est une expression d’un Etat administratif est à bannir, à mon avis».

La troisième condition de la sécurité juridique est «la prévisibilité. Cela qui veut dire qu’au-delà de la non-rétroactivité des lois et des droits acquis, le droit en vigueur doit se montrer respectueux des prévisions élaborées». «Il faut que nos investisseurs et nos partenaires puissent savoir de quoi sera fait demain dans notre pays», argumente M. Belhimer. Notant que toute vie dans une communauté est susceptible de connaître et connaît des tensions, il conclura en soutenant que «l’Algérie a connu plusieurs fois des tensions» et que «toutes les crises qu’a connues le pays ont été résolues par le dialogue». Les crises en question, recensées et expliquées une par une, sont toutes racontées dans son livre «Les voies de la paix», a-t-il fait savoir.

