L’offre de dialogue annoncée vendredi dernier par le nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indéniablement apporté de l’animation dans les états-majors des partis politiques. Ces derniers, déjà secoués par l’avènement du mouvement populaire qui les a pris de court depuis ses premières manifestations, il y a bientôt dix mois, seront obligés de revenir à la réalité de l’action politique, leur raison d’être. Il est vrai que la posture de retrait est loin de donner des résultats probants dans la configuration algérienne. La nouvelle donne à la tête de l’Etat, celle de l’accession d’un nouveau président élu, est irrémédiablement une réalité marquante. Mais incontestablement reste un écueil de taille, l’épreuve de confiance. Les tensions sont telles et le rejet du système tellement virulent qu’une prise de contact véritable requiert une véritable ouverture qui, irrémédiablement, contraindrait à abandonner les anciens schémas de réflexion.

La confiance reste l’un des éléments le plus en état de carence entre le pouvoir et le peuple qu’il est le grand chantier à entamer. Et quoi de plus probant dans ce sens que de montrer ses bonnes intentions en lâchant du lest. Après une année de crise, qui a littéralement paralysé la vie politique nationale et même au-delà, n’est-il pas venu le moment de passer à l’acte. Et de profiter de la conjoncture.

Il n’a pas fallu plus d’une déclaration par le successeur de Bouteflika, juste après la communication des résultats préliminaires de l’Anie, annonçant un dialogue avec le Hirak pour que l’ensemble de la classe politique se mette à l’heure de cette probable future étape. L’année 2020 semble déjà inscrite dans la perspective d’un dialogue, dont la nature reste à trouver. Au cœur d’une crise politique difficile, complexe et qui fait du surplace, la mission reste laborieuse. Et en attente de gestes forts qui mettraient indubitablement de l’huile dans les rouages de la machine.