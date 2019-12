Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) organise du 18 au 23 décembre prochain les «Journées du théâtre amazigh», avec la programmation de cinq nouvelles représentations théâtrales, produites par les théâtres régionaux de Tizi-Ouzou, de Béjaïa, du TNA et de coopératives théâtrales, nous ont annoncé les organisateurs. C’est à la grande salle Mustapha-Kateb du TNA que le coup d’envoi sera donné, aujourd’hui, à partir de 18H, avec la représentation de la pièce « Anag Wis Seb3a » (septième étage), un texte de Mohamed Mouhoubi et mis en scène par Hadbi Massinissa, produit par le Théâtre régional de Tizi Ouzou.

Demain, c’est le jeune metteur en scène Hamza Boukir qui présentera sa pièce intitulée «Commémoration», dont le texte a été écrit par lui-même, produite par l’association culturelle Amachahou de Tizi-Ouzou. Les amoureux du quatrième art assisteront également à la représentation de la pièce Akhardous», écrite par Youcef Taouint et mise en scène par Nasreddine, produite par le Théâtre régional de Béjaïa, et cela le 21 de ce mois. Le lendemain, les planches du TNA accueilleront, à nouveau, l’association Machahou qui présentera au public la pièce «Sin Enni» (ces deux-là), écrite et mise en scène par Sadek Yousfi. Le dernier jour de cette manifestation, soit le 23 décembre, c’est la nouvelle pièce produite par le Théâtre national algérien «Adoughalen Adoughalen» ou (les martyrs reviennent cette semaine) avec une nouvelle adaptation du texte de Tahar Ouattar, par la metteure en scène, Hamida Aït El Hadj. Il convient également de noter que les Journées du théâtre amazigh seront marquées par une journée d’étude s’intitulant «le théâtre amazigh, mouvement et interaction», avec l’encadrement de professeurs universitaires, spécialistes en la question, et cela le samedi 21 décembre à 10H. Le chargé de la communication du TNA, Boubker Sekkini, nous a déclaré à ce propos que cet événement théâtral vient «accomplir le programme annuel du Théâtre national algérien pour l’année 2019», ajoutant que «nous voulons clôturer cette année avec deux événements que nous estimons essentiels, à savoir ces Journées du théâtre amazigh et un autre événement qui suivra, les Journées d’hiver du théâtre pour enfants». A propos de ces «Journées du théâtre amazigh», Boubker Sekkini souligne que le TNA a programmé, pour animer cette initiative, «deux théâtres régionaux, des coopératives et des associations, en plus du Théâtre national, afin de partager leur travail avec le public algérois». Sur le choix des deux théâtres régionaux, le chargé de la communication dira que «nous avons contacté tous les théâtres régionaux mais nous avons reçu seulement une réponse des théâtres de Tizi-Ouzou et de Béjaïa. En plus de cela, nous ne pouvons pas aller au-delà de cinq jours». Il tient également à préciser que «durant ces journées, nous avons voulu introduire une journée d’étude sur le théâtre amazigh, qui sera animée par des universitaires et des spécialistes, à l’exemple du Dr Leila Ben Aïcha et du metteur en scène Omar Fettmouche. Par cette journée, nous voulons traiter le théâtre d’expression amazigh, sur plusieurs axes, à savoir du côté de la construction artistique, du choix de la mise en scène et comment arriver à bâtir un spectacle en expression amazighe». Il souligne, par ailleurs, que «ces journées seront une manifestation à part entière, qui s’ajoutera à la programmation du TNA», expliquant, que «cet événement en est à sa première édition. Nous l’organiserons chaque année, comme pour les Journées du théâtre du Sud». En ce qui concerne les projets du TNA, Boubker Sekkini nous confie que « nous pensons également à organiser des journées pour le One Man Show, qui viendront accomplir le programme annuel du TNA». En concluant : « Nous aspirons que chaque événement prendra son propre espace dans la programmation du théâtre national.»n

Toutes les représentations à partir de 18H

Mercredi 18 décembre 2019

Spectacle théâtral « Anag Wis Sebea »

Texte : Mohamed Mouhoubi

Mise en scène : Hadbi Massinissa

Production : Théâtre régional de Tizi-Ouzou

Jeudi 19 décembre 2019

Spectacle théâtral « Cfawa »

Texte et mise en scène : Hamza Boukir

Production : Association culturelle « Thagherma Ighil Nacer », Béjaïa

Samedi 21 décembre 2019

Spectacle théâtral « Axxerdus »

Texte : Youcef Taâouinet

Mise en scène : Yacer Nacer Eddine

Production : Théâtre régional de Béjaïa

Dimanche 22 décembre 2019

Spectacle théâtral « Sin-nni »

Texte : Mohia

Mise en scène : Sadek Youcef

Production : Coopérative théâtrale « Machahou », Tizi Ouzou

Lundi 23 décembre 2019

Spectacle théâtral «Adoulane.. Adoulane… »

Adaptation Tarek Achba, de la nouvelle « El chouhada Yaoudoun Hada El-Esboua » de Taher Ouettar

Mise en scène : Hamida Aït El Hadj

Production : Théâtre national algérien (TNA)