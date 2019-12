Alors que la disponibilité des ressources hydriques est remarquable dans la wilaya depuis l’arrivée d’importantes quantités d’eau du barrage de Beni Haroun, via le barrage bassin d’Ourkis (Aïn Fakroun), des difficultés de distribution du liquide vital sont enregistrées depuis quelque temps par l’entreprise de distribution des eaux ADE d’Oum El Bouaghi.

En premier lieu, la distribution de l’eau se fait actuellement 1 jour sur 2, contrairement aux mois passés. Des fuites de quantités considérables d’eau attendent la prise en charge depuis plus de trois ans. Comptabilisant un total de 111 milliards de centimes de créances chez les clients, l’ADE étant dans l’incapacité d’honorer ses redevances électriques s’est vue couper le courant électrique du siège pour une période de plus d’un mois. Cette situation paradoxale vécue par l’entreprise a soulevé l’inquiétude des travailleurs notamment les pères de famille quant à l’avenir. D’ailleurs le chef de l’exécutif n’est pas allé avec le dos de la cuillère pour dénoncer la situation déplorable de l’entreprise lors de la dernière session de l’Assemblée populaire de wilaya : « Les problèmes ne se règlent pas derrière les bureaux, il faut se déplacer sur le terrain pour s’informer, recenser les points noirs, les fuites quotidiennes de quantités considérables d’eau afin de les cerner réellement.» Il importe de rappeler que les agglomérations alimentées auparavant par forage, à cause de l’insuffisance des ressources, ne connaissaient pas ces importantes fuites considérables de l’eau, notamment à cause de la vétusté du réseau dont le projet de renouvellement, en partenariat avec un opérateur étranger, selon des sources concordantes, tarde à être concrétisé. Enfin, l’équation abondance des ressources-difficultés de leur gestion ne cesse de soulever des interrogations au sein de l’opinion publique qui avait beaucoup misé sur le barrage d’Ourkis quant à une amélioration quantitative et qualitative de l’eau !n

Un automobiliste agressé et délesté de son véhicule par 2 femmes

A Aïn Fakroun, les éléments de la Brigade de répression du banditisme (BRB) en étroite collaboration avec la brigade de police judiciaire ont mis hors d’état de nuire, dimanche, 2 suspectes impliquées dans une affaire de vol d’un véhicule avec violence. Les mises en cause, âgées de 28 et 36 ans, originaires de Aïn Fakroun, ont attiré dimanche le propriétaire du véhicule de type Partner pour l’agresser et le lui dérober. Sitôt déclenchées, après le dépôt de plainte par la victime, les investigations se sont soldées par la découverte du véhicule en question à Aïn Beïda et les mises en cause furent neutralisées par les services de police de Constantine. Ces dernières ont été déférées devant le parquet pour constitution de groupe de malfaiteurs, vol avec violence et utilisation d’arme blanche. Sur un autre registre, les éléments de la brigade de répression des crimes de la Sûreté de wilaya sont parvenus, le 9 décembre 2019 en début de soirée, à immobiliser un camion semi-remorque et arrêté 2 individus âgés de 32 et 51 ans qui étaient à bord et avait pour mission de décharger au chef-lieu de wilaya une quantité de pas moins 27 348 unités de boissons alcoolisées diverses. Les 2 mis en cause ont été déférés mercredi devant le parquet du chef-lieu de wilaya pour « transport et détention illégale de boissons alcoolisées », et la marchandise remise aux services concernés. K. M.