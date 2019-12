Le nouveau président Abdelmadjid Tebboune devrait prêter serment jeudi prochain. C’est une formalité, comparée aux enjeux à la fois politiques et économiques auxquels sera confronté le prochain locataire du palais d’El Mouradia. Maintenant que le cap de l’élection présidentielle est passé, les regards restent tournés vers le palais du gouvernement où un nouveau Premier ministre doit occuper les lieux dans les tout prochains jours.

C’est un enjeu majeur pour Abdelmadjid Tebboune qui dit vouloir rompre avec les pratiques et les mœurs du passé en privilégiant la compétence et l’intégrité. Les heures du gouvernement Bedoui sont comptées et sa position est devenue intenable. Trop de maladresses. En plus du fait qu’il cristallise une bonne partie de la colère de la rue. Le gouvernement Bedoui quitterait ainsi le navire, alors que celui-ci continue de tanguer même après la tenue du scrutin présidentiel.

Le nom de son successeur n’est pas encore connu. Mais la figure de l’homme fort du prochain gouvernement constituerait en tout cas un gage de bonne foi de la part du nouveau président. Ce sera en tout cas la première décision phare que prendra Abdelmadjid Tebboune, dès le lendemain de sa prestation de serment.

C’est ce que prévoit la Loi fondamentale qui stipule que la première mission du président de la République après la prestation de serment consistera en la nomination du Premier ministre « après consultation de la majorité parlementaire », selon les dispositions de l’article 91 de la Constitution. L’article 93 de la loi fondamentale du pays dispose que le président de la République « nomme les membres du gouvernement après consultation du Premier ministre qui coordonne l’action du gouvernement ». Ce dernier « élabore son plan d’action et le présente au conseil des Ministres ». Dans la vie d’une nation, l’élection d’un président et la désignation de son staff exécutif sont un moment important. C’en est également un pour le président fraichement élu.

Dans cette situation de grosses incertitudes, aussi bien au niveau politique qu’économique, les figures qui composeront l’équipe gouvernementale d’Abdelmadjid Tebboune donneront un avant-goût de ce que sera son projet pour la Nation. Lors de sa première conférence de presse post-élection, Abdelmadjid Tebboune avait reconnu que la constitution d’un nouveau gouvernement était une tâche « très difficile », assurant que le peuple algérien sera « surpris par la nomination de nouveaux jeunes ministres ». Ce premier critère retenu par le président a bien évidement un objectif clair ; contenter et donner un gage de bonne volonté pour les milliers de jeunes qui défilent chaque mardi et vendredi dans les principales villes du pays, réclamant rajeunissement des structures dirigeantes et changement des pratiques et des mœurs politiques qui excluaient jusqu’ici l’arrivée des jeunes compétences aux post-clés de la gouvernance. Cependant, dans cette quête de rajeunissement et de rupture avec les pratiques de l’ancien régime, le nouveau président ne doit pas perdre de vue le poids de la conjoncture qui exige, certes, un rajeunissement au plus haut niveau de la gouvernance politique, mais surtout des compétences avérées notamment en matière de gestion et de maîtrise des portefeuilles économiques. Tout le monde s’impatiente de découvrir les figures qui seront choisies pour la gestion des affaires économiques. Sur ce front, les enjeux sont titanesques. Mais pas seulement. Les ministères régaliens sont souvent un indicateur clé des tendances politiques du président élu. La Justice et l’Intérieur sont ainsi à pourvoir par des individus réunissant à la fois les critères de compétence, de technocratie, d’impartialité et de grandes responsabilités. La conjoncture actuelle fait que ces deux ministères seront au cœur de la future action du président élu. Les fonctions de ministre de la Défense revenaient jusqu’ici au président de la République avec la nomination d’un vice-ministre de la Défense. Il est possible que cette tradition soit reconduite dans le premier gouvernement d’Abdelmadjid Tebboune, mais il est probable également que l’on revienne à la formule classique qu’un président ne doit pas forcément occuper le poste de ministre de la Défense en parallèle. Quoi qu’il en soit, la nomination d’un Premier ministre et la qualité des ministres qui occuperont son gouvernement sera le premier test-clé du président Tebboune. Les enjeux ne sont pas des moindres.