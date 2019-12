Les droits TV et le mercato hivernal comptent parmi les principaux points qui seront débattus au cours d’une réunion, mercredi (14h00) à Dély-Ibrahim (Alger) entre les présidents des clubs de Ligues 1 et 2 et la Ligue de football professionnel (LFP), a indiqué mardi cette instance.

«Plusieurs autres points seront débattus au cours de cette réunion, dont certains seront traités par la commission de résolution des litiges», a encore précisé la LFP dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel.

Selon la même source, ladite réunion «a été provoquée à la demande des présidents de club», qui devraient saisir l’occasion pour évoquer le problème de financement de leurs équipes dont l’écrasante majorité sont surendettées.

