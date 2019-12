L’entraîneur de l’USM Bel-Abbès, Abdelkader Yaïche, sera traduit devant le conseil de discipline du club après avoir boycotté le déplacement de son équipe à Béchar où elle s’est imposée face à la JS Saoura (1-0), lundi dans le cadre de la 14e journée de la Ligue 1 de football, a annoncé la direction de l’USMBA. «Le coach nous a joué un mauvais tour en boycottant l’équipe avant le déplacement de Béchar. Ce n’est pas la première fois qu’il nous crée des problèmes. Les choses ne peuvent plus continuer à fonctionner ainsi. Il va répondre de son acte devant le conseil de discipline qui décidera de son sort», a déclaré, mardi à l’APS, le directeur général de l’USMBA, Kaddour Benayad. A l’origine de cette attitude, un conflit qui oppose le coach avec le parent d’un joueur qui a tenté, il y a quelques semaines, de l’agresser, l’accusant d’avoir «lésé» le joueur concerné en ne l’alignant même pas dans la liste des 18. Abdelkader Yaïche avait, ce jour-là, plié bagages et était rentré chez lui à Alger, avant de revenir à de meilleurs sentiments après l’intervention des dirigeants et des autorités locales. Mais au courant de la semaine passée, il a informé la direction du club qu’il se sentait «en danger», indiquant que les proches du joueur sont revenus à la charge pour le menacer, selon le même responsable. «Le comportement du coach nous déçoit au plus haut point, d’autant que nous avons vérifié qu’il n’y avait rien de vrai dans ce qu’il avance. Cette fois-ci, nous ne pouvons plus tolérer son attitude. Il a appelé le secrétaire du club après le match de Béchar pour l’informer de son retour à Sidi Bel-Abbès dans les heures à venir. Nous allons mettre les points sur les «i» avec lui», a encore expliqué le même responsable. Sous la houlette de l’entraîneur-adjoint Zine Zouaoui, l’USMBA a réalisé sa troisième victoire en déplacement cette saison. Elle lui a permis de se hisser à la 7e place avec 19 points et un match en retard à livrer sur le terrain du Paradou AC. «Nous avons mis les joueurs dans de bonnes conditions et nous sommes fiers d’eux parce qu’ils ne nous ont pas déçus. Nous tablons sur un autre succès en déplacement lors du match retard contre le PAC qui va nous permettre de nous hisser sur le podium», a poursuivi le directeur général des «Vert et Rouge». Après son départ raté en championnat, l’USMBA est en train de retrouver progressivement ses repères et ce, en dépit des nombreux problèmes dans lesquels le club se débat aussi bien sur le plan financier qu’administratif. La formation de la «Mekerra» est d’ailleurs interdite de recrutement lors du mercato hivernal à cause de ses dettes envers d’anciens joueurs qui s’élèvent à près de 90 millions DA, rappelle-t-on. Lors de la 15e et dernière journée de la phase aller, les coéquipiers du buteur actuel du championnat, Abdennour Belhocini, accueilleront l’USM Alger au stade 24-Février-1956. n

