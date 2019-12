L’élection de Abdelmadjid Tebboune à la tête de l’Etat semble déjà placer la crise nationale dans une nouvelle séquence, aux contours toujours en transformation. L’élection présidentielle, qui s’est déroulée dans des conditions extrêmes, aura installé immanquablement une nouvelle donne politique. Qui engendrera nécessairement de nouvelles postures. Les mouvements et opinions qui traversent le Hirak semblent aujourd’hui, même si rien n’est encore clair, partagés face à l’offre de dialogue entamé par le nouveau Président. En attendant de connaître les intentions futures du nouveau locataire du palais d’El-Mouradia, une période de wait and see semble s’être installée alors que la crise ne semble pas avoir évolué d’un iota. La posture dialoguiste de certaines tendances à l’intérieur du mouvement de contestation est de plus en plus exprimée, notamment sur les réseaux sociaux et par certaines tendances se prévalant du Hirak. En face, les autres sont dans une posture de réserve, refusant justement cet empressement à prendre langue avec les représentants d’un système rejeté. Les récalcitrants à l’empressement au dialogue préférant attendre pour juger sur pièce, les intentions du nouveau président et les premières mesures qu’il devrait prendre après son investiture. Ce bouillonnement à l’intérieur du Hirak, véritable nébuleuse concentrant des courants et opinions divers, pourrait faire évoluer les lignes. La crise politique, qui a éclaté dans le sillage d’un cinquième mandat suicidaire, aura accompagné un véritable blocage sur l’organisation d’un scrutin pour la succession de Bouteflika. Le nouveau Président est désormais élu et la crise est toujours d’actualité.

La question centrale

des détenus

Au cœur de cette situation de flottement, la question des détenus d’opinion semble particulièrement centrale. La possibilité de la relaxe de certains noms du mouvement de contestation pourrait constituer une porte d’ouverture vers une phase qualitative du dialogue que le pouvoir semble en posture d’organiser. Le règlement de la crise politique est inévitablement le premier défi auquel sera confronté le chef de l’Etat nouvellement élu. Les rumeurs bruissent déjà sur la possibilité de relaxe de personnalités qui font l’unanimité au sein du Hirak, à l’instar de Karim Tabbou et Fodil Boumala, comme autant de gages de bonne volonté cadrant avec les intentions affichées du nouveau Président.

Même si rien ne semble encore acté la perpétuation actuelle de la situation, celle de centaine de détenus arrêtés pour des activités du Hirak, semble se dresser comme un obstacle majeur à tout dialogue avec les nouveaux représentants du pouvoir. Cependant, la question semble déjà sur le bureau du nouveau président de la République comme passage obligé vers un début de dialogue. Ce dernier pourrait même s’avérer mort-né sans le traitement impératif de cette question qui touche à une demande pressante du mouvement de contestation.

