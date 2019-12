De plus en plus de distributeurs de lait en sachet pasteurisé (LSP) agréés ont cessé toute activité, provoquant ainsi une raréfaction de ce produit de large consommation sur les étals du commerce du détail, mais vite comblée par l’entrée en scène de vendeurs informels. En effet, de nombreux distributeurs agréés ont basculé, ces derniers temps, vers la livraison d’autres produits frais. Un changement d’activité que nous ont confirmé des membres du comité des distributeurs de LSP, rencontrés dernièrement au niveau du siège de l’Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCAA). Nos interlocuteurs justifient ce changement par le fait que la distribution du LSP leur rapporte très peu de bénéfices. « Quand ce n’est pas des pertes sèches et autres contraintes que nous rencontrons, que ce soit en amont ou en aval de notre activité ». L’un d’eux dira : «Nous fournissons beaucoup d’efforts, mais en contrepartie les bénéfices sont trop maigres. Et pour vous faire une idée, il nous arrive souvent d’attendre plusieurs heures au niveau des laiteries publiques pour pouvoir prendre possession des caisses de LSP avec en sus des rotations, points d’approvisionnement/distribution, très limités ce qui ne permettent pas de répondre aux besoins de nos clients détaillants. » Un autre nous révèlera que «les dividendes que nous tirons de notre activité sont loin d’être en rapport avec les efforts que nous fournissons.

Pis encore, nous accusons des pertes sèches par le fait que nos clients nous renvoient les sachets de lait troués. Des déficits qui se répètent ». Ajoutant : « Les maigres bénéfices ne nous suffisent plus, alors autant abandonner l’activité de distributeur». Et pour appuyer ses dires, il explique : «Le bénéfice est de 0,50 DA par sachet livré au détaillant, ce qui est tout à fait dérisoire à comparer aux efforts fournis ». On apprendra également de nos locuteurs qu’ils sont en droit de cesser toute activité car n’étant soumis à aucune obligation venant de l’établissement producteur de LSP. Il faut savoir, en outre, que devant le retrait des livreurs, des particuliers n’ont pas hésité à sauter sur l’occasion pour non seulement remplacer les livreurs mais aussi de s’improviser en détaillants. Et pas seulement puisqu’ils vendent le sachet à 30 DA au lieu de 25 DA comme fixé par le ministère du Commerce. C’est pour dire que la vente du LSP, produit subventionné, a intégré le circuit informel au détriment des ménages aux petits revenus.n

Articles similaires