Les amoureux de musique symphonique et le grand public sont conviés, dès demain, jeudi 19 décembre, à 19H30, à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih à une soirée musicale exceptionnelle, intitulée «la Symphonie des Symphonies», animée par l’orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger, sous la direction du chef d’orchestre de l’Orchestre symphonique d’Alger, Amine Kouider.

Au programme, des extraits des plus belles symphonies qui ont marqué l’histoire de la musique dans un répertoire, où l’émotion et la maîtrise technique fusionnent pour des instants d’extases musicales.

A propos de la programmation de cette soirée musicale, dédiée aux symphonies, Amine Kouider, chef d’orchestre et aussi directeur artistique de l’Opéra, nous confie que «c’est le dernier concert de l’année 2019 pour l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger. On a voulu montrer les merveilles de la musique symphonique à travers cette symphonie des symphonies. C’est-à-dire que nous avons pris un extrait de huit symphonies différentes, pour constituer la symphonie idéale qui peut illustrer l’histoire de la symphonie du XVIII au XIXe siècle».

A propos du choix des extraits choisis pour ce concert, le maestro nous explique qu’il s’est fait par rapport aux compositeurs qui sont considérés comme les plus importants dans l’histoire de la symphonie. Il cite à ce sujet Joseph Hayden, considéré comme «le père de la symphonie». Le compositeur autrichien marque ainsi l’histoire de la musique symphonique par le fait d’avoir inventé le quatuor et la symphonie tout en bâtissant des passerelles entre la musique baroque et le romantisme. Il a laissé derrière lui un riche héritage d’un répertoire composé de cent-sept symphonies et soixante-huit quatuors à cordes. Amine Kouider nous précise à propos des compositeurs choisis pour cette symphonie exceptionnelle, qu’il s’agit notamment de Mozart, Beethoven, Dvorak, Meldenson, Berlioz, Tchaïkovski et Rimski-Korsakov. Il nous explique aussi que l’une des raisons du choix de ces extraits de symphonies et le fait que « cela plaît beaucoup au public et aux mélomanes. Ce sont vraiment des musiques merveilleuses, à l’instar de la 5e Symphonie de Beethoven, la 40e Symphonie de Mozart, la Symphonie du Nouveau monde de Dvorak et Schéhérazade, le poème symphonique de Nikolaï Rimski-Korsakov» estimant que «ce sont les merveilles de la musique symphonique que nous avons choisies pour notre public que l’on invite à revenir à l’Opéra pour cette soirée dédiée à la beauté de la musique symphonique». En tant que chef d’orchestre, Amine Kouider tient à mettre en exergue le fait que pour «les musiciens de l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger, ce sont des symphonies qu’ils connaissent très bien. Ils ont

déjà joué toutes les symphonies que l’on va faire. Mais, le véritable défi c’est de jouer des morceaux aussi différents dans une même grande symphonie pendant le concert. C’est un challenge technique et musicale de les jouer en même temps ».

Ainsi, ce défi musical s’inscrit dans la continuité de l’esprit d’élever à chaque fois le niveau technique des musiciens de l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger et de le faire progresser. «Surtout que cette année 2019, l’orchestre a joué six mois sur douze et l’idée aussi était de renforcer l’orchestre en faisant un programme aussi varié et aussi intéressant pour la fin de ce mois de décembre.»

Les organisateurs annoncent que les tickets d’entrée pour cette soirée de «La Symphonie des Symphonies», d’un montant de 800 DA, sont d’ores et déjà disponibles au niveau du guichet de l’Opéra.

Au final, tout en espérant que le public sera nombreux pour fêter ce moment musical, qu’il «considère comme un cadeau de fin d’année aux mélomanes algériens, de la part de l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger, afin de contribuer au bien-être des citoyens dans un esprit de plaisir partagé».