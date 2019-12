Une enveloppe financière de l’ordre de 130 millions de dinars a été allouée à la réalisation d’une polyclinique dans la commune de Metoussa dans la wilaya de Khenchela, a-t-on appris lundi, du président de l’assemblée populaire de cette collectivité locale, Nouar Sabek. Cet élu a indiqué à l’APS que le projet de réalisation et d’équipement d’une polyclinique à Metoussa pour un montant de 130 millions DA a été inscrit conformément aux instructions données par le wali, Kamel Noucier, lors d’une réunion de travail tenue durant le mois d’août dernier. Cette enveloppe financière a été puisée des subventions de la caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales de l’année budgétaire, selon le P-APC de Metoussa qui encore révélé que le terrain devant abriter ce site vient d’être désigné et que les travaux de réalisation de cet établissement de santé au cours de premier trimestre 2020. Evoquant la détérioration de l’ancienne polyclinique de Metoussa, cet élu a fait savoir que deux logements de fonction, relevant du patrimoine communal ont été récemment mis à la disposition de la direction de la Santé et de la population afin d’assurer la continuité des prestations médicales offertes à la population de cette commune. La réalisation d’une nouvelle polyclinique dans la commune de Metoussa devra permettre d’assurer des consultations médicales générales et spécialisées en plus de l’application programme élargi de vaccination notamment au profit des mères et des enfants. Pour rappel, la commune de Metoussa avait dernièrement bénéficié d’une enveloppe globale de 744 millions de dinars, dans le cadre du programme communal de développement et du fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, pour la réalisation de dix projets de développement dans plusieurs groupements d’habitations rurales relevant de cette localité. n

