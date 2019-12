C’est dans une salle bondée de parents, amis et voisins des deux accusés du meurtre du notable mozabite Omar Allout qu’a eu lieu, lundi, le procès en cassation introduit par Nordine Tichâabet et Idriss Khiyat, condamnés, en première instance, le mardi 26 mars 2019 par la Cour criminelle de Ghardaïa à dix ans de prison chacun.

de Ghardaïa, O. Yazid

Défendus conjointement par le même collectif d’avocats, constitué de Maîtres Essaïd Zahi, du barreau d’Alger, Abdelhak Mellah, du barreau de Boumerdès, Aflah Boumriga et Amina Hamri, tous deux du barreau de Médéa, les deux accusés ont rejeté toutes les accusations retenues contre eux et surtout, démenti toutes déclarations faites au juge d’instruction par quelques témoins qui ont tous, sauf Mohamed Zaâbi, brillé par leur absence. Même les deux autres co-accusés, avant d’être acquittés en première instance, à savoir Abdelmadjid Bahaddi et Tarek Addaoud, ne se sont pas présentés à la barre. Après avoir constaté l’absence de témoins clés dans cette affaire, en l’occurrence Saïd Tebbakh, Messaoud Balla, Aouadi Khiat, Mohamed Amennassel, Daouia Hadjadj et Amar Krioua, le président, ses deux assesseurs et le représentant du ministère public se sont retirés pour décider de la conduite à tenir, continuer ou reporter le procès.

Dix minutes plus tard, annonçant la décision de poursuivre le procès, le président de séance entame l’audition des deux accusés, en commençant par Idriss Khiat. Calmement, celui-ci répond du tac au tac au président, rejetant toutes les accusations retenues contre lui, affirmant n’avoir jamais rencontré la victime même s’il reconnaît la connaître en tant que notable et responsable du partage des eaux au niveau des barrages millénaires de la vallée du M’zab. Le président lui rappelle que plusieurs témoins ont affirmé avoir été menacés de mort par lui, Idriss Khiat dément formellement avoir tenu de tels propos. Quant aux deux pages Facebook lui appartenant, celui-ci affirme que la page «Idriss Mzab » n’a « jamais été alimentée pour la simple raison que j’ai oublié le mot de passe » alors que pour celle portant son nom, à savoir « Idriss Khiat », celui-ci affirme « qu’il n’a jamais publié quoi que ce soit comme message de haine ou d’incitation à la violence ». Sur ce, le président lui pose la question « alors pourquoi vous êtes là aujourd’hui ? » et d’une voix calme, Idriss Khiat répond « tout simplement parce que sur ma page Facebook, il y avait une photo sur laquelle j’étais en compagnie du docteur Kamel Eddine Fekhar, Allah Yerrahmou, avec un drapeau amazigh au fond. Voilà ce que l’on me reproche et ce qui m’a amené aujourd’hui devant vous, Monsieur le président ». A son tour, à la barre, Nordine Tichâabet affirme «n’avoir jamais ouvert de page Facebook et rappelle à la Cour qu‘au niveau de la place mythique du vieux marché de Ghardaïa, où il tient une table de vente de dattes et de produits artisanaux, il y a une nuée de caméras de télésurveillance et qu’il n’y a qu’à revoir les enregistrements du jour du meurtre pour se convaincre que j’étais sur mon lieu de travail à l’heure du meurtre ». Ajoutant : « Je n’ai cessé de le rappeler aux enquêteurs de la gendarmerie et au juge d’instruction, en vain.

On m’a collé la responsabilité de ce meurtre dont je suis innocent, tout simplement parce que, moi aussi, comme mon co-accusé, Idriss Tichâabet, je suis un sympathisant du FFS et de la Ligue des droits de l’Homme, dont le responsable local n’est autre que feu Docteur Kamel Eddine Fekhar. Et c’est cette proximité avec Kamel Eddine Fekhar qui me vaut aujourd’hui d’être accusé de ce meurtre. »



L’ombre de feule Docteur Kamel Eddine Fekhar

Le président l’arrête et lui ordonne de ne plus citer Kamel Eddine Fekhar qui, selon lui, « n’a rien à voir aujourd’hui dans ce procès qui est exclu du meurtre de Omar Allout ». Ce qui fait bondir les avocats de la défense qui rappellent au président que « dans l’acte d’accusation, Kamel Eddine Fekhar est cité nommément 55 fois, ce qui donne à ce procès une couleur politique ». Ce que rejette encore une fois le président demandant à ce qu’« on ne parle plus de politique ni de Kamel Eddine Fekhar ». Après que le ministère public ait demandé la perpétuité et 100 000 DA d’amende à chacun des deux accusés, les avocats ont entamé leurs plaidoiries, affirmant que leurs mandants sont innocents et que le coupable a été déjà arrêté et en prison et qu’il a reconnu le crime. « C’est un jeune, tenté par le vol, qui a asséné à la victime des coups à la tête avec un objet tranchant. Il a avoué son crime. Pour des raisons évidentes, nous ne voulons pas citer son nom ici. Mais nous vous remettons une copie du rapport des autorités sécuritaires. » Après délibérations, le président annonce le verdict : Six ans de prison chacun. « Avec toutes les preuves et l’arrestation du criminel qui a avoué son geste, on s’attendait à un acquittement », lâche d’une voix triste un membre de la famille d’un des deux accusés. Pour rappel, Nordine Tichabet et Idriss Khiyat ont été condamnés mardi 26 mars 2019 par la Cour criminelle de Ghardaïa à dix ans de prison chacun, accusés du meurtre du notable mozabite Omar Allout, mortellement attaqué à l’arme blanche par un groupuscule d’assassins dans son jardin, dans le périmètre agricole de Lâadhira, dans la commune de Dhaïa Ben Dahoua le 18 octobre et décédé le 23 octobre 2016 à l’hôpital Dr Brahim-Tirichine de Ghardaïa des suites de ses blessures.

Un communiqué diffusé, à l’époque, sur Internet par un groupuscule inconnu avait, juste après, promis également d’assassiner d’autres notables black listés. Quant au docteur Kamel Eddine Fekhar et Hadj Brahim Aouf, ils ont été interpellés cinq jours plus tard, soit le 31 mars, et après 48 heures passées dans les locaux de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Ghardaïa, ils ont été présentés le mardi 2 avril devant le procureur de la République près le tribunal de Ghardaïa qui les avait déférés devant le magistrat instructeur. Après les avoir longuement entendus, lui et son compagnon Aouf Hadj Brahim, le juge d’instruction les a placés sous mandat de dépôt pour des accusations très graves, à savoir atteinte à la sécurité nationale, incitation à la violence raciale, incitation à l’attroupement armé, outrage aux institutions de l’Etat, notamment le corps de la justice. Ils ont été écroués à la prison de Châabet Ennichène de Ghardaïa. Cette affaire a éclaté lorsque des critiques ont été émises sur le réseau social Facebook après la condamnation à 10 ans de prison de Khiat Idriss et Tichaâbet Noureddine, reconnus coupables du meurtre de Allout Omar. Le jugement de 10 ans a été rendu le 26 mars 2019 et le Dr Kamel Eddine Fekhar et Hadj Brahim Aouf, enseignant syndicaliste, ont été arrêtés le 31 mars, alors que l’avocat Salah Dabbouz avait été interpellé à Alger le 7 avril et transféré à Ghardaïa pour être emprisonné avec eux, avant d’être libéré le lendemain sur ordre d’un cadre du ministère de la Justice que l’ex-procureur général, Mohamed Bensalem, avait violemment critiqué dans un communiqué remis à la presse et largement diffusé. Le Docteur Kamel Eddine Fekhar, placé en détention provisoire le 31 mars 2019 ainsi que l’enseignant de physique et syndicaliste Hadj Brahim Aouf ont alors entamé le jour même de leur incarcération une grève de la faim. Le Docteur Kamel Eddine Fekhar est décédé au pavillon carcéral de l’hôpital Dr Brahim-Tirichine de Ghardaïa, le 28 mai 2019, après 29 jours de grève de la faim.<