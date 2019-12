Les redevances de loyers non payées à l’Office de promotion et de gestion immobilière dans la wilaya d’El Bayadh ont dépassé 210 millions DA, a-t-on appris lundi du directeur de l’OPGI.

Les redevances à recouvrer auprès des locataires représentent environ 50 pour cent du total des loyers et dont le nombre est estimé 12.160 exploitants pour 11.620 logements publics locatifs (LPL) et 450 locaux commerciaux de l’OPGI dans les communes de la wilaya, a indiqué Abdelfettah Kassoul. Pour le recouvrement des redevances, l’OPGI a initié dernièrement une action de sensibilisation basée principalement sur le contact direct avec les parties concernées et à travers les médias, avant d’entreprendre des procédures judiciaires comme dernier recours, a-t-il indiqué, signalant que «2.000 mises en demeure ont été adressées aux mauvais payeurs.» Abdelfettah Kassoul a indiqué que ses services proposent un ensemble de facilités aux locataires de l’OPGI, notamment un calendrier de versement et l’annulation des pénalités de retard, soulignant l’importance du recouvrement pour le financement de différents projets publics de l’OPGI. Par ailleurs, dans le cadre du transfert de location pour les LPL exploités avant 2004 et la vente par cession, le règlement de la situation de 185 logements a été récemment achevé en attendant celle de 65 autres prochainement, a-t-il fait savoir. Dans le cadre de l’entretien périodique des logements publics locatifs, des actions de réfection ont été initiées dernièrement concernant les parties communes, les réseaux d’assainissement et les toits d’immeubles des cités d’habitation urbaine de Lazine et de la nouvelle-ville d’El Bayadh. n

Articles similaires