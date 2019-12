Le MC Alger s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe arabe des clubs de football, en s’imposant lundi soir face aux Irakiens d’Al-Quwa Al-Jawiya (0-0, aux t.a.b : 4-2) au stade Mustapha-Tchaker de Blida, en 1/8es de finale (retour).

Ce match s’est déroulé dans des conditions climatiques extrêmement difficiles, marquées par de puissantes rafales de vent qui ont notamment perturbé la séance des tirs au but.

Lors du match aller, disputé le 8 novembre dernier au stade d’Erbil, les deux équipes s’étaient neutralisées (0-0). Le «Doyen» rencontrera en quarts de finale le club marocain du Raja Casablanca. Le match aller se jouera le samedi 4 janvier prochain au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h00), alors que la seconde manche est fixée au dimanche 9 février au Complexe Mohamed-V de Casablanca (20h00). Les coéquipiers du capitaine Sofiane Bendebka ont été dirigés sur le banc par directeur technique sportif (DTS) Mohamed Mekhazni, désigné à titre intérimaire en remplacement de l’entraîneur français Bernard Casoni, limogé. Une qualification qui intervient alors que le «Doyen» est confronté à une crise interne née d’un différend entre le président du Conseil d’administration (CA), Achour Betrouni, et le directeur général sportif Fouad Sakhri, sur l’avenir de Casoni. Alors que Betrouni voulait le préserver jusqu’à la fin de la phase aller, Sakhri est allé à l’encontre de la volonté du patron du CA en limogeant le technicien marseillais. Les deux autres représentants algériens dans cette compétition, le CS Constantine et la JS Saoura, ont été éliminés au précédent tour par respectivement Al-Muharraq du Bahreïn et Al-Shabab d’Arabie saoudite.

Programme complet des quarts de finale :

ALLER : Lundi 23 décembre :

Al-Shabab (Arabie saoudite) – Police Club (Irak)

Samedi 28 décembre :

Ittihad Alexandrie (Egypte) –

Al-Ismaïly (Egypte)

Samedi 4 janvier :

MC Alger (Algérie) –

Raja Casablanca (Maroc)

Mercredi 15 janvier :

Al-Ittihad (Arabie saoudite) –

OC Safi (Maroc)

RETOUR : Lundi 20 janvier :

Police Club – Al-Shabab

(horaire à arrêter)

Vendredi 24 janvier :

Al-Ismaïly – Ittihad Alexandrie

Dimanche 9 février :

Raja Casablanca – MC Alger

Samedi 15 février :

OC Safi – Al-Ittihad.