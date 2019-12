Un espace dédié à la formation en entrepreneuriat des étudiants baptisé «Ready» sera ouvert dans les jours à venir à l’université Salah Boubnider (Constantine 3), a annoncé lundi le recteur de l’université, Ahmed Bouras.

«Cet espace œuvre à inculquer aux étudiants les notions de l’entrepreneuriat et à les encourager à concrétiser sur le terrain des idées innovantes et à créer des microentreprises», a précisé le recteur à l’ouverture de la manifestation scientifique «Ready Bootcamp», tenue au département de l’architecture et de l’urbanisme, relevant que ce projet sera géré par des experts algériens exerçant dans des entreprises technologiques de renommée internationale dans le cadre d’un partenariat entre l’université Constantine 3 et des universités françaises et américaines. La formation des étudiants, a précisé Ahmed Bouras, sera focalisée sur les spécialités permettant de réussir une star-tup, à savoir le leadership, la programmation et les technologies modernes, ainsi que la gestion des affaires et l’inter culturalité. Organisé par l’association locale Sirius d’astronomie, en coordination avec l’université hôte et devant se poursuivre jusqu’à mardi, le camp scientifique «Ready Bootcamp» a pour objectif d’établir un contact direct avec les étudiants et d’élaborer un état des lieux en matière des besoins scientifiques dans le domaine de l’entrepreneuriat, en vue de déterminer les axes principaux du plan de travail de l’espace «Ready». Quelque 300 étudiants, spécialisés dans différentes filières, ont pris part à cette journée scientifique au cours de laquelle des communications sur «le rôle du leadership dans la réussite de la startup» et «les systèmes embarqués de l’intelligence artificielle dans le domaine de l’automobile’’ ont été présentées par des experts-universitaires algériens établis en France et aux Etats-Unis.

Avant sa halte à Constantine, le camp scientifique «Ready Bootcamp» avait été organisé à l’université 20 août 1955 de Skikda et sera le 18 décembre à l’université Mohamed Khider de Biskra, ont indiqué les organisateurs.

