Il est question d’une grande effervescence chez le Rassemblement national démocratique (RND). L’échec de Azzedine Mihoubi, secrétaire général par intérim du parti, et son faible score lors de l’élection présidentielle du 12 décembre dernier ont redonné du poil de la bête à ses pourfendeurs. D’où le réveil de ses contestataires qui comptent, selon nos sources, tenir aujourd’hui ou au plus tard demain une rencontre.

Cette information dont a eu vent la direction du parti l’a mise dans un état de panique. Ce qui explique une réunion du bureau national convoquée hier par Mihoubi. Lors de cette rencontre, les membres de cette instance ont expliqué au secrétaire général par intérim la délicatesse de la situation et surtout l’intensité de la contestation. Aussi, et dans l’optique d’endiguer la contestation, Mihoubi a décidé de réunir le conseil national en session extraordinaire le 10 janvier 2020. C’est du moins ce que l’on peut lire dans le communiqué rendu public hier par le parti.

« Le conseil national du parti sera une occasion d’aborder les questions organiques et disciplinaires », est-il expliqué tout en réitérant les félicitations de Mihoubi à l’élection de Abdelmadjid Tebboune. Selon un membre du bureau national, qui a pris part, hier, à la rencontre, «le fait que la session du conseil national soit extraordinaire veut tout dire». «Elle veut dire que les membres du conseil national doivent gérer une situation de crise », note notre source selon laquelle si « on a décidé de rapprocher le plus possible la date du conseil national, c’est pour étouffer la contestation dans l’œuf et empêcher qu’elle ne prenne de l’ampleur ». « Ce conseil national aura pour objectif principal, soit de confirmer Mihoubi à son poste ou alors de l’éjecter, compte tenu de l’amplification de ses pourfendeurs », précise encore notre source. C’est que Mihoubi a joué et a perdu, il doit par conséquent des explications aux cadres du parti. Mais la contestation qui se trouve à l’extérieur des structures du parti, marginalisée par Mihoubi, mais surtout par son prédécesseur Ahmed Ouyahia, actuellement en prison, veut régler ses comptes avec la direction mais également saisir l’opportunité de revenir dans le giron de cette formation politique. « L’échec de Mihoubi à la présidentielle était prévisible pour nous. Il n’a jamais été militant à proprement parler, il a été ministre donc un responsable au niveau de l’administration centrale. Il ne s’est jamais rapproché des militants de base d’où sa difficulté lors de la dernière campagne électorale pour la présidentielle, où il a évité de se déplacer dans plusieurs régions du pays », nous explique notre source. Selon un ancien membre du conseil national en rupture de ban avec le parti, « la contestation, cette fois a l’intention de revenir en force et de rétablir les choses au RND ».

Autrement dit, « nous avons à cœur de remettre le parti à ses véritables militants et non pas aux ministres qui ne connaissent pas la réalité du terrain ». « Il est hors de question que nous laissions le RND entre les mains de Mihoubi qui ne fait du militantisme que dans son bureau et dont la seule ambition est d’être nommé en tant que ministre ».

Articles similaires