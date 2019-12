Une personne a été arrêtée, par la brigade de recherche et d’intervention (BRI) relevant de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Chlef, avec la saisie en sa possession de plus de 3.500 comprimés de psychotropes, a-t-on appris, lundi, auprès de la cellule de communication prés ce corps sécuritaire. «Cette opération a été réalisée grâce à des informations parvenus à la BRI portant sur des personnes écoulant des psychotropes au niveau de quartiers de la ville de Chlef», a indiqué à l’APS le chargé de cette cellule, le commissaire de police, Cherif Ankoud. Les recherches et investigations engagées, à ce propos, ont permis, a-t-il ajouté, l’»arrestation d’un suspect, âgé de 21 ans, avec la saisie en sa possession de 3.550 comprimés de psychotropes». Il a été présenté au parquet de Chlef, sous les chefs d’inculpation de «possession illégale de psychotropes à l’effet de les vendre, et vol par escalade», est-il précisé, par ailleurs.

