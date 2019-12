La facture de l’évasion fiscale liée aux activités commerciales des dix premiers mois de l’année 2019, a atteint dans la wilaya d’Annaba un montant de 328 millions de dinars, a indiqué, lundi, la direction locale du Commerce. Cet évitement fiscal a essentiellement pour cause «la non facturation» selon la même source qui a fait savoir que sur les 51 757 opérations de contrôle effectuées durant la période susmentionnée, pas moins de 2153 infractions ont été relevées. «Ces infractions concernent le non affichage des prix et données relatives aux marchandises exposées, la vente de produits impropres à la consommation, le non-respect des conditions de stockage de produit à courte péremption», a-t-on détaillé. Sur cette même période, la fermeture de 185 locaux commerciaux a été proposée par les services de contrôle de la direction du commerce, pour non-respect des conditions légales appliquées à la pratique commerciale. Il a aussi été procédé à la saisie de 62 tonnes de produits de consommation en raison des conditions de stockage ou d’entreposage, a-t-on encore ajouté. Par ailleurs, les campagnes de sensibilisation aux lois commerciales et aux bonnes pratiques de stockage des denrées alimentaires et à l’utilisation de sacs en papiers pour l’emballage des produits de consommation, organisées en 2019 par la direction du commerce, ont suscité un réel engouement auprès des commerçants de la wilaya d’Annaba, a-t-on noté. n

Articles similaires