Le président français, Emmanuel Macron, a félicité hier Abdelmadjid Tebboune après son élection au scrutin présidentiel du 12 décembre.

Le message du président français intervient 24 heures après la proclamation par le Conseil constitutionnel des résultats définitifs de l’élection présidentielle remportée par M. Tebboune.

« Le président de la République élu, Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi soir un appel téléphonique du président français, Emmanuel Macron, qui lui a adressé ses chaleureuses félicitations pour la confiance que lui a accordée le peuple algérien lors de l’échéance électorale du

12 décembre 2019 », selon

un communiqué de la présidence de la République rendu public hier.

« Lors de l’entretien téléphonique, les deux présidents ont passé en revue les différents aspects des relations bilatérales entre les deux pays et nombre de questions internationales et régionales d’intérêt commun », souligne la même source.

Les deux parties ont convenu de « l’importance de prendre les mesures nécessaires, dont la relance des mécanismes bilatéraux idoines pour le renforcement de la concertation politique entre les deux parties », précise le communiqué.

Avant cette communication entre les deux responsables, le président français a déclaré vendredi dernier soit au lendemain de la présidentielle, à partir de Bruxelles lors d’une conférence de presse à l’issue d’un Conseil européen, avoir

« pris note » de l’élection d’Abdelmadjid Tebboune, appelé « les autorités à engager un dialogue avec le peuple ».

« J’ai pris note de l’annonce officielle que M. Tebboune a remporté l’élection présidentielle algérienne dès le premier tour », a déclaré le président français.

« Je souhaite simplement que ces aspirations exprimées par le peuple algérien trouvent une réponse dans le dialogue qui doit s’ouvrir entre les autorités et la population », a ajouté le président français.

Ce dernier a relevé, par la même occasion, qu’il « appartient aux Algériens d’en trouver les voies et moyens dans le cadre d’un véritable dialogue démocratique et je leur dis, avec respect et amitié, que dans ce moment crucial de leur histoire, la France se tient à leurs côtés ».

Auparavant, c’est le chef de la diplomatie française, Jean Yves Le Drian qui s’est exprimé sur la situation politique en Algérie, estimant que « la France n’a qu’un souhait, la poursuite de la transition démocratique ».

« Nous avons constaté et pris acte de la victoire de M. Tebboune », a-t-il déclaré dans l’émission « Questions politiques » sur la radio France Inter.

« C’est l’interlocuteur de la France », a indiqué Jean-Yves Le Drian. « A partir de ce moment-là, nous disons qu’il y a un processus en cours. On constate aussi qu’il y a un mouvement social important.

Il importe de faire en sorte que dans ce moment crucial le dialogue soit poursuivi »,

a-t-il ajouté.

Articles similaires