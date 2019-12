C’est un mardi prévisible pour qui connaît le Hirak. Il ne pouvait pas en être autrement, après la démonstration de force et de conviction de jeudi et vendredi derniers. Les manifestants ont rejeté dans la forme et dans le fond l’offre de dialogue du nouveau président. Le Hirak continue. Acte II.

A 9h15, trois ou quatre habitués du Hirak sont les seules personnes visibles sur l’esplanade. Plus loin, une huitaine d’agents en civil arpentent la place, trahis par le grésillement de leurs talkiewalkies. Seuls les colombidés sont présents abondamment, autour d’un homme au geste de semeur quand il leur lance du pain émietté. Petits pains et croissants rassis sont au menu ce matin. Ce rituel durera jusqu’à ce que l’esplanade se remplit de manifestants, de plus en plus nombreux.

Les premiers étudiants arrivent à leur tour, toujours aussi prudents. Le «groupe de choc» comme ils aiment à se définir est là. Anaïs, Zahra, Abdou, Chawki, Boualem, Imène et d’autres sont là. Imène porte encore sur son nez le bleu de l’impact avec un bouclier anti-émeute. Les manifestants se saluent entre eux, échangent des nouvelles de leurs proches ou de leurs amis, s’inquiètent de l’absence de tel ou tel manifestant. Au bout de dix mois, le Hirak est devenu une grande famille avec des liens si forts qu’ils transcendent statut social, générationnel et idéologique. Le Hirak, c’est le peuple dans toute sa grandeur et sa splendeur.

Au bout d’un moment, un débat est improvisé sur la question de l’heure, celle de l’offre de dialogue et la main tendue de Tebboune au Hirak. «Comment voulez-vous que nous envisagions un dialogue quelconque alors que jeudi et vendredi nous avons refusé cette mascarade électorale et son résultat, en la personne de Tebboune ?», dira un intervenant. Un autre renchérit : « Dialogue? Non ! On négocie mais avec les véritables décideurs, en l’occurrence l’Armée », il insistera sur la nécessité pour le Hirak en ce moment crucial de son histoire, de garder « l’unité des rangs et des revendications toujours dans un esprit silmiya » Un autre encore rétorque : «Dialoguer avec ce régime c’est pousser le Hirak à sa perte. Nous devons continuer à occuper la rue. C’est la seule manière de faire aboutir nos revendications ! »

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’y a pas l’once d’une déception dans les yeux et les propos des manifestants, mais une détermination sans faille à aller de l’avant et à continuer le combat. Mais une certaine appréciation face à ce qui peut s’apparenter à une OPA sur le Hirak et des tentatives opportunistes de casser ou de s’approprier le Hirak. «Accepter de dialoguer avec le pouvoir c’est lui donner une légitimité qu’il n’a pas et qu’il n’aura jamais ! », assène un manifestant en poursuivant : « Combien d’offres de dialogue avons-nous eu à subir depuis 10 mois ? Celle-ci ne diffère pas des précédentes, mais elle est autrement plus dangereuse aujourd’hui dès lors qu’elle nous situe sur le terrain du fait accompli. Ils vont vouloir rééditer ce qu’ils ont fait avec les Arouch et Abrika ! Nous devons impérativement garder cette liberté de mouvement, privilégier l’auto-organisation, mais éviter la structuration ! Si le Hirak a survécu à l’emprisonnement de nombreux activistes en son sein, c’est tout simplement parce qu’ils ne le dirigeaient pas ! »

Un autre propose de passer à un stade qualitativement supérieur : « le seul dialogue possible n’est envisageable qu’à l’intérieur du Hirak qui devra élire ou désigner ses représentants pour plancher sur une « constitution du Hirak », une proposition pour contrer la démarche du pouvoir… » Peut-être sans le savoir, se situe-t-il déjà dans la constituante…

Une dame prend la parole. Avec force : « Ce dialogue est une énième manœuvre de ce pouvoir pour acquérir une légitimité qu’il n’a pas réussi à conquérir jeudi dernier. Ne lui donnons pas cette occasion. Nous avons tenu bon dix mois durant, nous pouvons encore tenir parce que nous sommes un Hirak à la fois souple et subtil, unique et pluriel. Notre terrain de prédilection et d’expression est la rue et non les salles confortables et climatisées. Continuons à être ce Hirak-là ! » A 10h45, Qassaman retentit comme à chaque fois, portée par des milliers de voix. La marche s’élance. Majestueuse.



Solidaires avec Oran et Bouira !

Les slogans habituels du Hirak ont résonné tout au long de la marche de ce 43e mardi. Le « Makanch el vot maâ el issabat », (pas de vote avec les gangs), a retrouvé sa version d’avant et pendant le panel : «makanch hiwar maâ el issabat ! » (pas de dialogue avec les gangs !). C’est aussi le retour de la notion de « 5e mandat ». Sans Bouteflika.

Baya, la dame-courage du Hirak aux pathologies plurielles, est présente ce mardi, malgré une glycémie supérieure à 5g/l. Entre ses mains, une pancarte « Libérez Tabbou ». Elle est intransigeante : « Ni dialogue ni négociation, il s’agit de votre départ en tant que système ! Vous réprimez, vous arrêtez, vous emprisonnez et vous voudriez dialoguer à la fin ? Cela est impensable ! Nous sommes suffisamment conscients des enjeux et savons exactement ce que sont vos manigances ! Il n’y a qu’une seule issue : votre départ à tous !»

La foule vilipende le régime et sa nouvelle représentation et exprime sa solidarité avec les manifestants d’Oran et de Bouira, victimes d’une répression féroce ce week-end. Les images qui ont fait le tour des réseaux sociaux ont choqué les Algériens, tout particulièrement cette scène violente où un policier d’un coup de pied a fauché une jeune fille qui s’est littéralement envolée pour retomber sur son séant, sa tête heurtant le sol. Le plus dur a été que ni ce policier, ni les autres d’ailleurs, ne s’inquiétèrent de son état. Cette scène a marqué les esprits. « Bravo les Oranais, l’Algérie est fière de vous ! » Fière de votre engagement et de votre résistance. Cette reconnaissance est réitérée de nombreuses fois durant la marche.

« Je suis Oran. Je suis Bouira » revient sur de nombreuses affichettes de fortune. Et ce mardi, beaucoup de visages ont un œil caché par un pansement oculaire. Dans les pharmacies attenantes au périmètre de la marche, c’est ce qui s’est vendu le plus en cette matinée.

Un œil masqué pour dénoncer les exactions dont ont été victimes les manifestants du Hirak à Bouira qui ont perdu un œil suite à l’utilisation de « balles en caoutchouc » qui ont fait littéralement éclater le globe oculaire. Certains ont été touchés à l’œil par des grenades lacrymogènes. Les éborgnés du Hirak sont légion. De nombreuses victimes l’ont déjà été lors des échauffourées à Alger un certain 12 avril…

Rue Ben M’hidi, les étudiants en tête du cortège arborent des pansements oculaires et croisent leurs mains au-dessus de la tête, en signe de solidarité à la fois, avec Bouira et Oran. La dénonciation de la répression et de la violence policière sont au cœur de la contestation de ce mardi, sous le regard impassible de centaines de policiers des forces d’intervention, disposés le long des principaux accès aux rues adjacentes au trajet habituel de la marche des étudiants. La crainte de quelques débordements comme cela a été le cas mardi dernier n’est certainement pas étrangère au déploiement d’un imposant dispositif policier. Plus dissuasif que véritablement répressif.

C’est une marche de plus en plus imposante qui arrive à la place Emir Abdelkader. Les grands drapeaux, marque de fabrique de la marche des étudiants, sont arrivés. Hassiba Ben Bouali et Taleb Abderrahmane planent sur le Hirak estudiantin. Et dans la foule, on se revendique toujours des héros de la révolution : « Nous sommes les fils d’Amirouche, et nous ne reculerons jamais ! La roue tourne et nous finirons par les dégommer tous ! » Fella l’étudiante crie sa colère face à la douleur de ses compatriotes d’Oran et de Bouira, en s’accrochant à sa frêle, mais déterminée pancarte : «Notre Hirak ne s’achète pas ! »



Tebboune au cœur de la contestation

Un handicapé sur chaise roulante porte une pancarte en carton et au gros feutre : « Du panel de Benyounès, à l’Anie de Cheurfi jusqu’à la présidence de Tebboune : nous sommes dans un cinquième mandat sans Bouteflika ! » Tebboune est rejeté aussi bien sur papier qu’à l’oral. Souvent, en des termes peu élogieux. C’est un mardi sans farine, mais très « cocaïnisé » pour la circonstance, entre slogans, chants et gestuelles.

Rejet de l’offre du dialogue et allusions directes de connivence avec certains cercles occultes de trafic de drogue, en citant « El Bouchi ». « Libérez el mesdjoune (le détenu) makanch hiwar maâ (pas de dialogue avec) Tebboune » ou encore « Makanch hiwar (pas de dialogue) maâ (avec) Escobar !» L’humour et la dérision trouvent une grande place de la préservation du Hirak et sa capacité à se regénérer. D’autres slogans rappellent que ceux qui manifestent n’ont pas voté. « Allah Akbar mavotinech (dieu est grand nous n’avons pas voté ! Tebboune ma imethelnech (ne nous représente pas !) »

A midi-quinze, la marche fait son premier passage par la Fac centrale, toujours aussi dense et drainant sur son passage de nombreux citoyens. Elle débouche sur le boulevard Amirouche. Rivière humaine avançant doucement mais sûrement. Un quart d’heure entre les deux points, de nombreux arrêts ont marqué la procession de ce mardi. Parfois pour réorganiser la tête du cortège et d’autres fois, juste pour le plaisir de chanter ensemble un « requiem » à la mémoire d’un système agonisant.

Devant la BEA du boulevard Amirouche, une petite pointe à propos de l’argent dilapidé. Le dispositif policier devant la sûreté de wilaya est très serré, mais sans animosité. Il en sera ainsi tout le long du parcours de la marche jusqu’à sa dispersion. Ce qui fera quand même dire aux manifestants : « Makanch hiwar teht el hissar» (pas de dialogue sous état de siège).

C’est une foule immense qui finit sa marche face à la Grande-poste. Officiellement. Qassaman. Il est 13h05. Rachid, l’élégant « dandy » au tarbouch, venu de Réghaïa, repartira avec le sentiment du devoir accompli et le sentiment, surtout, que le Hirak se porte bien. Même impression pour Anissa et sa maman qui « hiraquent » ensemble depuis le début. La maman était bien déchaînée aujourd’hui contre Tebboune. Elles repartent sereines et confiantes.

Le dernier carré des irréductibles tentera, nonchalamment, un glissement à contre-sens vers Audin, mais il est vite stoppé par un cordon de police qui, avec beaucoup de ménagement, finira par disperser les plus récalcitrants, acculés rue Charras, jusqu’à l’étiolement. Même si quatre fourgons cellulaires font leur apparition, stationnés rue Khattabi, les consignes semblent aller dans le sens de l’apaisement. Un officier de police, d’ailleurs apprécié des gens du Hirak pour son sourire et sa bonhommie, insistait auprès de ses hommes pour éviter tout dérapage. Ce mardi semble s’être déroulé dans des conditions idoines. Sans heurts. Comme nous l’avions imaginé.

Un peu en retrait, avec des amies du Hirak, Baya, éreintée par la marche et son hyperglycémie, et sirotant un thé amer, pense déjà à vendredi. Un vendredi tout particulier qu’elle voudrait « marcher » à Oran.

« Mon plus grand souhait, dit-elle, est de participer avec mes frères et sœurs d’Oran du Hirak. Si seulement je pouvais trouver avec qui partir…» Voilà, c’est dit !n