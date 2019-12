Avec l’élection de Abdelmadjid Teboune nouveau président de la République, la question du rapatriement des fonds détournés revient au-devant de la scène. Le président élu ayant annoncé, durant sa campagne, avoir un plan pour pouvoir récupérer cet argent détourné de manière illicite. L’importance de ces fonds ajoute à l’intérêt suscité. Ali Benouari, ancien ministre algérien du Trésor et expert international en finances, avait affirmé que « les estimations des fonds placés à l’étranger, liés à la corruption et à la surfacturation, dépasseraient les 100 milliards de dollars depuis le début des années 2000, tandis que les fortunes algériennes établies à l’étranger seraient de près de 200 milliards de dollars ». De son côté, l’expert financier Mohamed Boukhari révèle que l’Algérie a enregistré une moyenne de flux illicites évalués à 11 milliards de dollars en 2015, « calculée sur la base d’un rapport onusien qui l’avait estimée à 8 milliards de dollars, contre 14 milliards pour le FMI, et se référant aux surfacturations et sous-facturations liées au commerce extérieur ». Des chiffres qui en disent long sur ces fonds qui dorment à l’étranger, fruit d’actions illicites.

Mais sur un plan pratique, les procédures pour ce faire sont loin d’être simples. Les systèmes financiers dans les pays en question, occidentaux généralement, mais aussi dans certains pays offshores et autres paradis fiscaux ne dépendant pas du contrôle intégral des Etats. Certains spécialistes estiment néanmoins que la loi permet, par exemple, au gouvernement suisse de bloquer les avoirs soupçonnés illicites. La Suisse ayant déjà répondu favorablement plusieurs fois à ce type de sollicitations concernant des avoirs de Ben Ali et Moubarak notamment. La mesure conservatoire a permis de geler des centaines de millions et de « les restituer aux peuples » notamment tunisien, égyptien.

La loi anti-corruption, l’outil adéquat

Pour Hind Benmiloud, avocate à la Cour suprême et au Conseil d’Etat, la loi anti-corruption offre à l’Algérie l’outil adéquat pour rapatrier l’argent détourné et transféré à l’étranger. Même la Suisse, où le secret bancaire est considéré comme l’obstacle majeur au rapatriement depuis l’étranger de capitaux illicites, « cède depuis quelques années devant les impératifs juridiques ».

D’autres observateurs tempèrent les capacités de l’Algérie à rapatrier ces fonds. Le professeur Lachemi Siagh, spécialiste en stratégie et en financements internationaux, estime que le rapatriement pourrait être un processus «long» et «compliqué» qui nécessite l’apport de spécialistes dans plusieurs domaines.

« Que cette démarche requiert de retracer au préalable et de faire l’inventaire des transactions qui ont servi de base à la surfacturation, au blanchiment et à l’évasion fiscale. Que les renseignements sur les entreprises exigent un savoir-faire et font appel à des comptables légistes, capables de retracer les flux monétaires dès leur origine et les localiser. Cela nécessite aussi des spécialistes en montage de sociétés écrans, de fondations et autres trust ainsi que d’avocats spécialisés et une action diplomatique musclée. Il faudra ensuite apporter aux autorités des pays concernés la preuve qu’il s’agit bien d’argent sale et engager des recours», note-t-il. Ajoutant que «souvent la coopération des institutions financières, voire des Etats, n’est pas évidente surtout lorsqu’il s’agit de gros montants ». Il reste évident que rien ne pourra se faire sans le consentement direct ou indirect des Etats récipiendaires de ces comptes bancaires. Avec les inévitables contreparties politiques, économiques et financières.<

