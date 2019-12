Une quantité d’un kilogramme 800 grammes de kif traité a été saisie dans un atelier de mécanique, dans la ville de Sidi Bel Abbès et son propriétaire a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Bel Abbés et écroué. Les enquêteurs de la police ont procédé à la perquisition de l’atelier de mécanique dans lequel ils ont saisi la marchandise prohibée d’un kilogramme 880 grammes de kif, qui était préparée sous forme de plaquettes, prêtes à être écoulées. Le mécanicien mis en cause a été arrêté et présenté devant le parquet, qui l’a placé sous mandat de dépôt. N. B.

