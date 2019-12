Alors que le scrutin s’est déroulé dans le calme, permettant à chacun d’exprimer son point de vue en toute sérénité et liberté dans la wilaya de Tipasa, certains de la radio locale font de l’excès de zèle en glissant dans leurs flashes infos de petites phrases assassines du style « chardama », un mot devenu à la mode et insulte suprême pour qualifier les boycotteurs du scrutin.

Les responsables de la radio locale feraient bien de calmer les ardeurs de certains employés -comme disait feu Zoheir Ihaddadéne, qui rivalisent à traiter les citoyens ayant boycotté le scrutin de «chardama» ou d’autres noms d’oiseaux et de leur rappeler que la radio est le bien de tous et non un média privé, sans oublier qu’il existe des règles de base dans ce métier qui sont le respect de la mission de service public. Mais ces journalistes, d’un autre genre, savent-ils au moins ce qu’est la mission de service public de la Radio nationale, quand on les entend ânonner des insultes, après avoir parlé de l’intervention du général de corps d’Armée quant aux résultats du scrutin, comme si ce dernier avait besoin de leur soutien et de leur sympathie. Heureusement qu’il existe des citoyens, interrogés le lendemain de la publication des résultats du vote, qui leur ont donné une leçon en leur rappelant que ce qu’ils attendent du nouveau président, qui doit être au service de tous, c’est de tenir ces promesses, de veiller à réconcilier les Algériens et prendre en charge leurs revendications qui sont les mêmes qu’ils soient hirakistes ou pas. Alors, messieurs les responsables de tout bord, votre mission est de mettre fin aux ardeurs des pyromanes, qui s’expriment aussi dans des pages Facebook nauséabondes pour provoquer et diviser les citoyens, pour construire ensemble le pays qui a besoin de tous ses enfants.

Quant aux «journaleux» de la radio locale, au lieu de s’improviser commentateurs en faisant des louanges aux hauts responsables et en tapant sur leurs compatriotes, ils feraient mieux de s’acquitter de leur mission principale qui est l’information de proximité, en étant à l’écoute des préoccupations de tous les citoyens de la wilaya et du développement local. Voilà tout un programme à méditer. n