Les responsables de la commune de Sidi Dahou Zair située à une trentaine de kilomètres de la wilaya de Sidi Bel Abbès ont programmé la réalisation d’un nombre de réservoirs d’eau potable et de réhabilitation des réseaux d’eau, dans l’objectif d’améliorer l’alimentation de la population locale, en quantité et qualité du liquide vital, a indiqué le président de son APC. Dans le village Touillab, l’étude technique de la réalisation d’un réservoir d’eau potable d’une capacité de 200 m3 a été

lancée. Le projet, dont les travaux seront pris en charge par les services de l’hydraulique, renforcera le réservoir de 40 m3 qui alimente actuellement la population. Le second projet concerne les travaux de réfection du réseau d’eau au niveau de la ferme Moussaous Miloud, pour approvisionner les 60 familles en quantité suffisante d’eau à partir de la source naturelle. Les travaux de réalisation du réseau d’eau potable au niveau de la ferme Ben Saïd 2 enregistrent un avancement 95% et les travaux de réalisation d’un réservoir d’eau d’une capacité de 50 m3 sont en voie d’achèvement et seront destinés à alimenter 20 familles. Par ailleurs, les habitants de la ferme Ben Saïd 1 et les habitants de la ferme Bouchenafa sont approvisionnés à partir de réservoirs d’une capacité de 30 m3 chacun et un puits, tandis que les habitants des quartiers du chef-lieu de commune sont alimentés à partir du barrage Sidi Abdelli et la source Aïn Flas. Deux réservoirs de 500 m3 et 150 m3 qui sont gérés par l’Algérienne des eaux alimentent la population. S’agissant des réseaux d’assainissement, les responsables ont lancé les travaux de placement de canalisations au niveau des cités d’habitations éparses afin d’éviter le recours aux fosses septiques et au niveau de la ferme Ben Saïd 2, les travaux de réalisation d’un réseau d’assainissement qui ont atteint un taux physique de 90%. n

