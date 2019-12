En visite de travail dans la wilaya de Batna, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement mais, également, ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi est largement revenu, dimanche dernier, sur l’urgence qu’impose la situation de dégradation du célèbre mausolée royal numide Medracen, mais aussi sur les programmes envisagés en vue d’une prochaine « restauration ».

Le ministre précise notamment que la préservation de ce symbole était «une grande responsabilité qui incombe à tout un chacun». Il aura également fait savoir que l’Algérie était disposée à collaborer avec des compétences étrangères, ce genre de monuments étant «la propriété de l’Algérie et, dans le même temps, de l’humanité entière (…) Les organisations internationales intéressées par le patrimoine culturel peuvent manifester leur intérêt pour la protection de ce monument». Et plus concrètement, le ministre par intérim, pour qui la visite dans la commune de Boumia, au niveau du site historique remontant au début du IIIe siècle avant l’ère chrétienne, était «la preuve de l’intérêt qu’accorde le gouvernement et l’Etat à de tels vestiges», a fait savoir que le pays examinerait les possibilités de collaborations de niveau international. «Nous œuvrerons à examiner les chartes et conventions paraphées par l’Algérie avec des Etats et des organisations dont l’Unesco pour voir ce que ces partenaires peuvent apporter à la prise en charge de ce monument». L’Etat devant par ailleurs être disposé à «mettre» les moyens nécessaires à l’étude et au lancement de tels projets de restauration, selon Hassan Rabehi, appelant à faire montre de «davantage d’intérêt par l’engagement d’une étude et par la mobilisation des moyens nécessaires et ce, dans les meilleurs délais, en vue de sa restauration (le mausolée royal) et d’en faire une destination pour les archéologues». Déclarations encourageantes, elles posent cependant plusieurs questions sur la prise en considération du travail déjà accompli, notamment dans le cadre du programme «Patrimoine» (programme d’appuis à la protection et valorisation du patrimoine culturel en Algérie), qui avait été initié avec l’Union européenne, mais également sur les équipes, cadres ou responsables auxquels sera confié un tel chantier de restauration.



Azzedine Guerfi : quid du travail déjà accompli ?

Et à ce titre, Azzedine Guerfi, à la tête de «l’association des amis de Medracen», l’une des structures les plus actives pour la défense et la préservation du site, et plus généralement pour la proportion de l’ensemble des témoins du patrimoine des Aurès, nous a précisé, hier, et en réaction aux déclarations du ministre que «le ministre tire la sonnette d’alarme, parle de l’intérêt qu’accorde le gouvernement à la préservation des vestiges et l’implication des organisations internationales (…) mais ces déclarations posent la question de ce que l’on fera de tout le travail qui a déjà été accompli mais surtout des projets qui n’ont pas été conclus. Le ministre est-il au courant de tout cela ?» Le responsable de l’association, faisant ici allusion au travail accompli par l’association en collaboration avec l’Union Européenne dans le cadre du programme d’appuis «Patrimoine», et plus précisément à l’étude réalisée par le Bureau Louis Berger, avant que l’on apprenne, en juin dernier, qu’elle avait purement et simplement été stoppée par le secteur de la culture. «Des personnes, des experts ont travaillés de 2015 à 2018, puis on leur a dit que l’étude n’était pas à la hauteur (…) Je suis bien sûr d’accord sur le fait que toute étude peut être critiquée, remise en cause. Mais le problème est qu’elle s’était faite en une dizaine d’étapes, chacune marquée par la rédaction d’un rapport. Mais il a été attendu la fin du projet pour dire qu’elle ne convenait pas. C’est cela qui nous a froissés et, aujourd’hui, nous n’avons plus aucune information ». Précisant en substance que cet «épisode» serait une immense perte de temps, d’énergie… si l’on ne prenait pas en compte le travail déjà accompli, d’autant que l’étude a comporté plusieurs relevés architecturaux, une étude photogrammétrique ou encore un sondage archéologique en vue de la sécurisation des fondations du site. Le responsable de l’association conclut en nous précisant «il y a eu du concret, il faut continuer, reprendre ces études sur lesquelles des experts internationaux de renom ont travaillé et les améliorer si il le faut (…) mais, aujourd’hui, j’estime que personne ne souhaite travailler avec ceux qui ont conduit à l’échec de ce programme (…) Nous avions eu une occasion extraordinaire d’apporter une réponse au problème du mausolée d’Imedghassèn, et cela n’a pas eu lieu. Ou bien par incompétence, manque de volonté ou pire encore pas sabotage».n