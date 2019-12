Agissant dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de criminalité, les éléments de la brigade de recherches et d’intervention (BRI) de la Sûreté de wilaya d’Oum El Bouaghi sont parvenus à neutraliser le 10 septembre 2 individus suspects et ont saisi pas moins de 2637 cartouches de fusil de chasse. C’est suite à l’exploitation d’informations crédibles ayant trait à une transaction de munitions de fusil de chasse que les éléments de la BRI ont mis en place une souricière, qui s’est soldée par l’arrestation des 2 mis en cause à bord d’un véhicule. La fouille de ce dernier a permis aux policiers d’en découvrir 1950 dans le coffre arrière. La fouille des domiciles des 2 suspects dans le cadre de la poursuite des investigations a permis aux enquêteurs de saisir

687 autres cartouches. Les 2 mis en cause ont été déférés le 15 décembre 2019 devant le parquet pour «détention, commercialisation de munitions de catégorie 5 importés par le biais de contrebande».

Plus d’un demi-kilo de cocaïne saisi en novembre !

Dans le bilan mensuel du mois de novembre, les services de police de la wilaya d’Oum El Bouaghi ont fait état de l’arrestation de pas moins de 450 individus impliqués dans 451 affaires judiciaires traitées, durant la même période. Les affaires en question ont trait aux crimes contre les biens et propriétés avec 201 affaires, impliquant 129 individus, crimes contre les personnes avec 146 affaires impliquant 148 individus, les crimes économiques avec 18 affaires impliquant 19 individus, la cybercriminalité avec 3 affaires… S’agissant des stupéfiants, les mêmes services ont saisi plus de 8,5 kg de kif traité, 506,1 grammes de cocaïne et 20 438 comprimés de psychotropes, chez les suspects dealers impliqués dans une quarantaine d’affaires traitées ayant trait à la détention, consommation et commercialisation de stupéfiants. D’autre part, les services de police de l’urbanisme et la protection de l’environnement (PUPE) font état du traitement durant la même période de 8 cas de construction illicite et 9 autres cas d’atteinte à la propriété foncière. Enfin, les services de la voie publique ont comptabilisé pour la même période une vingtaine d’accidents sur le périmètre urbain qui ont fait au total 24 blessés. La cause principale des accidents demeure le facteur humain, notamment pour le non-respect du code de la route (excès de vitesse, manœuvres et dépassements dangereux, conduite en état d’ivresse et autres). n

