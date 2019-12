Lors de la conférence de presse, tenue juste après la proclamation des résultats de l’élection présidentielle vendredi dernier, le vainqueur du scrutin du 12 décembre, Abdelmadjid Tebboune a esquissé sa feuille de route durant les six premiers mois de l’année 2020, voire durant l’année. Il a, en un mot, réitéré ses engagements les plus urgents ou ses priorités au cours de l’année prochaine.

Parmi ces premières mesures qu’on peut qualifier de positives, pas de grâce pour les oligarques et les hauts responsables incarcérés, la poursuite de l’instruction et du jugement des membres de la bande (issaba), la réhabilitation des victimes de l’injustice de la bande, la poursuite de la lutte contre la corruption. Ces annonces ont été bien accueillies par une partie de l’opinion publique, mais l’autre partie de la population représentée par le Hirak ne reconnaît pas les résultats de ces élections et donc le nouveau président de la République, qui a remporté la majorité des voix, selon l’Autorité indépendante chargée des élections. L’équation politique n’est donc pas totalement réglée avec ces élections et amoindrit la capacité du premier magistrat du pays à convaincre la population à adhérer à sa politique d’assainissement de l’Algérie des pratiques de rapine et détournement de l’argent public.

L’année 2020 sera donc une période d’incertitude dans la relation avec le Hirak. Or, tant qu’un deal n’est pas obtenu avec ce mouvement, on ne peut s’attendre à une amélioration du climat politique et social nécessaire à la mise en application efficace de la feuille de route du Président de la République.



Vers une loi de finances complémentaire pour 2020

Revenons aux engagements d’Abdelmadjid Tebboune concernant la récupération de l’argent sale qui figure parmi ses priorités. Cette mesure, considérée comme populiste, a dû jouer dans la balance lors du choix par les électeurs du président de la République. La récupération de l’argent détourné par les oligarques est, rappelons-le, réclamé par la majorité de la population. « Je sais où se trouve cet argent », cette phrase, prononcée par Abdelmajid Tebboune et qui a fait le buzz, pourrait avoir un effet boomerang. Avec cet engagement qui ne dit pas son nom, l’ex-Premier ministre met en jeu sa crédibilité en tant que président de la République. Il sera donc très attendu sur cette question en 2020. Dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, on verra sans doute plus clair. Car Abdelmajid Tebboune ne nous dit pas de manière précise comment récupérer cet argent. Il se contente de répondre qu’il fera appel, en particulier, aux services du fisc, à la mise en branle des conventions internationales, des accords avec les pays d’accueil, pour récupérer l’argent déposé à l’étranger issu des transferts illicites de capitaux ou de blanchiment d’argent. Les spécialistes de la question disent que ce n’est pas une mince affaire. C’est un travail de longue haleine. Retenons pour l’instant qu’Abdelmadjid Tebboune a osé dire que ce n’est pas une fatalité, que c’est récupérable. Quant à l’assainissement des finances publiques, qui figure aussi parmi ses priorités, il a annoncé lors de sa conférence de presse la fin de la dégradation de la situation financière. Il compte y parvenir avec la récupération de cet argent sale détourné, sans doute celui plus facile détenu en Algérie par les hommes d’affaires incarcérés (comptes personnels, biens immobiliers et autres signes de richesses…) et dont la culpabilité a été prouvée. Abdelmajid Tebboune a également évoqué la taxation des signes extérieurs de richesses (yachts, jets…) pour financer la suppression de l’impôt sur les salariés dont le revenu est inférieur à 30 000 dinars mensuellement. Une promesse électorale dont la conséquence est nécessairement l’adoption d’une loi de finances complémentaire pour 2020 sans doute durant les premiers mois de l’année prochaine.



Quid de l’utilisation ou non de la planche à billets ?

Le nouveau président de la République s’est également engagé à mettre en oeuvre une politique budgétaire rénovée, une généralité qui ne renseigne pas si Abdelmadjid Tebboune compte utiliser ou non la planche à billets pour faire face aux difficultés budgétaires du pays -selon un économiste-, soit un déficit du Trésor de plus de 2 000 milliards de dinars. En un mot, il ne nous dit pas de manière détaillée comment compte-t-il renflouer les caisses de l’Etat et parvenir à un rétablissement des équilibres macro-financiers. Son prédécesseur avait fixé dans sa trajectoire budgétaire l’année 2019 puis 2023. Abdelmadjid Tebboune compte y parvenir bien avant. Ce qui ne semble guère réaliste.

Nous sommes donc en présence d’engagements qui restent à préciser. Ce travail d’approfondissement de sa feuille de route constituera sans doute l’un des chantiers les plus importants du locataire du Palais d’El Mouradia à court terme.

Concernant la lutte contre la corruption, la bataille sera poursuivie, a-t-il annoncé.

Pas un mot néanmoins sur la nécessité de réviser la loi sur la corruption de 2006 amendée, devenue trop permissive et guère appliquée.

Il a annoncé dans son programme électoral dans ce volet le renforcement de l’IGF et de la Cour des comptes sans aborder l’indispensable indépendance de ces institutions de contrôle par rapport à leur tutelle, le ministère des Finances pour la première, et la présidence pour la seconde.

Quant à la surfacturation qu’il considère comme une catastrophe nationale, il n’a pas guère livré son approche pour contenir ce phénomène qui constitue une saignée pour l’économie nationale et l’une des sources du niveau élevé de la facture importations du pays.