Dix-neuf athlètes de la sélection algérienne de Vovinam Viet Vo Dao prennent part à la 6e édition du championnat du monde qui débute ce lundi au Cambodge et se poursuit jusqu’au 22 décembre, en présence de concurrents de 24 pays, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de cet art martial.

«Notre sélection nationale composée de 19 athlètes dont quatre filles se trouve à pied œuvre au Cambodge pour participer au 6e championnat du monde de Vovinam Viet Vo Dao» a indiqué à l’APS Saber Guendouzi, membre du bureau fédéral.

Conduite par le président de l’instance algérienne, Mohamed Djouadj, la sélection algérienne est «déterminée à s’illustrer dans cette compétition et rééditer la performance de vice-champion décrochée lors du précédent mondial en 2017 à New Delhi. Les athlètes algériens comptent également décrocher un maximum de médailles dans les différentes spécialités de cet art martial» a ajouté Guendouzi.

Selon le même responsable, le pays organisateur, le Cambodge, est lui aussi déterminé à frapper un grand coup pour décrocher le titre de champion ou, à défaut celui de vice-champion, sachant que l’équipe du Cambodge avait pris la 3e place lors de l’édition-2017 en Inde.

La Fédération algérienne de Vovinam Viet Vo Dao a injecté au sein de la sélection, de nouveaux jeunes athlètes dans le cadre de sa politique de rajeunissement de la sélection nationale, sous la houlette des entraîneurs Kamel Lounes, Boualem Keriati et Othmane Djelloudi.

Composition de la sélection algérienne participant

au championnat du monde-2019 :

Epreuves techniques :

Fares Ouahab, Benhadj Djilali, Mohamed Khichane, Adel Timtouacine, Mehdi Benzekhroufa, Chemseddine Abidat, Hocine Ouanoughi, Sidahmed Haroun, Hadjer Akraz, Sonia Bouhraoua, Oussama Ouzou, Lydia Ameddas, Kenza Boudjemai.

Combats :

Youcef Islam Bendaoud, Moussa Chenni, Chouaib Kerbouche, Imad Ferichi, Ayoub Singari et Seif Eddine Djamel.