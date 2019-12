Le président du Conseil présidentiel du Gouvernement d’union nationale libyen (GNA), Fayez Al-Sarradj, a eu récemment une intense activité diplomatique notamment à Doha où il a pris part à un forum international suivi d’un séjour à Istanbul ponctué par des entretiens avec le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Selon des médias, le président Al Sarradj s’est entretenu samedi dernier, avec l’émir du Qatar, cheikh Temim Ben Ahmed Thani, en marge du forum de Doha, et rencontré plusieurs responsables politiques de pays participants au forum.

A la faveur de sa rencontre avec cheikh Temim Ben Ahmed Thani, le haut responsable libyen s’est assuré du soutien du Qatar dans les domaines «sécuritaire et économique». A la même occasion, les deux parties ont passé en revue la situation prévalant présentement en Libye.

En outre, M. al-Sarradj s’est entretenu avec les ministres qataris des Affaires étrangères et de la Défense avec lesquels il a abordé, souligne-t-on, les mécanismes pratiques de la mise en œuvre des efforts de la communauté internationale au sujet de la résolution de la crise libyenne.

Le séjour de al-Sarradj à Doha a été aussi marqué par les audiences qu’il a accordées au sénateur américain, Lindssi Graham, ainsi qu’à plusieurs patrons étrangers de sociétés spécialisés notamment dans l’exploitation du pétrole. Pour ce qui est de son entretien avec le président Turc à Istanbul, MM. al-Sarradj et Erdogan ont évoqué notamment le programme exécutif des protocoles d’accord entre les deux pays et des mécanismes de leur activation.

Des protocoles turco-libyens avaient été signés en novembre dernier sur la coopération en matière de sécurité, et définissant les domaines de compétence maritime en Méditerranée.

A ce propos, le président Erdogan a rappelé que son pays «était prêts à apporter toute sorte d’aide à la Libye», un pays en proie à une crise politico-militaire.

