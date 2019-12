Dans une « déclaration-dénonciation », dont « Reporters » a reçu, ce mardi, une copie, un groupe d’employés du Groupe média Temps Nouveaux (GMTN) appellent « l’ensemble des consœurs et confrères de différents médias, ainsi que les acteurs de la société civile, à venir participer à un sit-in de solidarité, le dimanche 22 décembre 2019, à partir de 11H00, devant le siège du GMTN, sis à Saïd Hamdine ». Les signataires, tous suspendus par le DG du groupe « depuis le 27 novembre », rappellent que leur journal « Le Temps d’Algérie » n’est plus dans les kiosques et que « les employés cumulent un retard de salaire de quatre (04) mois ». Dans le même texte, il est indiqué que « l’unique fois où le DG s’est donné la peine de se rapprocher de l’équipe rédactionnelle, c’était à la veille des élections présidentielles du 12 décembre, dans l’objectif de faire sortir le journal en catastrophe. Nos collègues restés à la rédaction s’y étaient fermement opposés ».

Texte intégral du communiqué :

« Déclaration-dénonciation

Nous, signataires de cette déclaration, journalistes, administrateurs et techniciens, arbitrairement suspendus par le directeur général du Groupe Média Temps Nouveaux depuis le 27 novembre 2019, dénonçons l’abandon total par la même direction, de nos collègues solidaires du quotidien Le Temps d’Algérie, pourtant pionnier du Groupe. Nos collègues à qui nous rendons, ici, hommage, observent un arrêt de travail depuis la même date.

Absente, la direction n’a donné aucun signe de vie, laissant le journal à son triste sort. Pour quels desseins ? Nous l’ignorons.

L’unique fois où le DG s’est donné la peine de se rapprocher de l’équipe rédactionnelle, c’était à la veille des élections présidentielles du 12 décembre, dans l’objectif de faire sortir le journal en catastrophe. Nos collègues restés à la rédaction s’y étaient fermement opposés, par respect à nos lecteurs et à l’éthique journalistique. Le Temps d’Algérie se trouve actuellement sans Directeur de la rédaction (Poste vacant), sans Rédacteur en chef et sans les journalistes de la rubrique nationale (Suspendus).

Depuis cette tentative, c’est le silence radio !

De plus, nous portons à la connaissance de l’opinion publique que l’administrateur désigné par les autorités publiques, déjà avisé de la situation chaotique que vit le GMTN n’a jamais jugé utile d’intervenir.

C’est pourquoi, nous nous remettons, encore une fois, aux autorités officielles pour une intervention urgente, d’autant que les employés cumulent un retard de salaire de quatre (04) mois.

Nous rappelons, ici, que les dérives du DG du GMTN indument installé avec la complicité d’un syndicat récemment autoproclamé sans l’aval des travailleurs, constituent un grave précédent dans le domaine de la presse en Algérie.

Déterminés à nous battre pour nos droits et la liberté de la presse, nous appelons l’ensemble des consœurs et confrères de différents médias, ainsi que les acteurs de la société civile, à venir participer à un sit-in de solidarité, le dimanche 22 décembre 2019, à partir de 11H00, devant le siège du GMTN, sis à Saïd Hamdine. »

Liste des signataires:



Mr. Saïd MEKLA

Mr. Malik SLIMANI

Mr. Azeddine DIDANE

Mr. Aïssa MOUSSI

Mr. Hakim SI AHMED

Mr. Fayçal KRIM

Mme. Fella HAMICI

Mme. Taous AKILAL

Mme. Asma GHILI

Mr. Tarik BOUFLIH

Mme. Safia DJAOUT

Mr. Hakim BOUAICHAOUI

Mme. Farida HAMDI

Mr. Fodhil AHFIEDH

Mr. Rachid ZERDAZI

Mr. Mourad ATMIMOU

Mr. Yazid BABOUCHE

Mme. Melissa BENMOHAMMED

Mme. Razika BENAZIZA

Mr. Nadir SIDI BEN ALI