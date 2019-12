Les forces du Pacte de l’Alternative démocratique n’ont pas jugé nécessaire de répondre à l’offre de dialogue, lancée par le nouveau président à l’adresse du Hirak et de l’ensemble de la société.

Cette alliance, qui réunit les partis politiques (FFS-RCD-PT-PST-MDS-PLD-UCP et la LADDH), si elle est revenue sur le déroulement du scrutin présidentiel du 12 décembre, c’est pour mettre en évidence « le taux de rejet sans précédent estimé à 90 % ».

Estimant que «le peuple algérien a mis en échec la mascarade électorale du 12 décembre 2019», le même conglomérat de partis démocrates a relevé que «cette victoire populaire éclatante a été rehaussée par une mobilisation millionnaire historique durant les journées des 10, 11, 12 et 13 décembre sur tout le territoire national», en référence à la grève observée et aux marches organisées dans le sillage de l’opposition à la tenue du scrutin.

Toujours au sujet des conditions dans lesquelles s’est déroulé le vote, la même Alliance a dénoncé la répression exercée par les forces de l’ordre, selon une déclaration du Pacte de l’alternative démocratique (PAD), rendue publique hier. «Ce coup de force du pouvoir de fait a été soutenu par une répression ciblée et massive à travers tout le pays et, plus particulièrement dans les villes de Kabylie, de l’Oranie et à Annaba », souligne le PAD. Face à cette situation inadmissible, les forces du Pacte de l’alternative démocratique dénoncent « vigoureusement cette escalade répressive et mettent en garde les tenants du pouvoir de fait autoritaire sur les conséquences gravissimes et irréversibles qu’entraînera l’usage de la répression contre le mouvement populaire révolutionnaire et pacifique». Pour le PAD, «la situation induite par le fait accompli institutionnel ne change fondamentalement rien au déni de souveraineté et à ses conséquences inacceptables subies par les Algériens ».

Pointant «une volonté de restaurer le système autoritaire est flagrante», le PAD regrette que « la liste des arrestations, inculpations arbitraires et détenus politiques et d’opinion ne cesse de s’allonger ». Autres faits dénoncés, « les entraves aux libertés et droits fondamentaux persistent et confinent à un état d’urgence de fait » ainsi que « l’interdiction à toute expression contraire aux intérêts des tenants du système autoritaire sur le champ médiatique».

Les partis signataires du PAD « exigent que cesse immédiatement toute forme de répression, que soient libérés tous les détenus politiques et d’opinion et que soient levées toutes les entraves à l’exercice effectif des libertés démocratiques et de l’activité politique ».

Ils réaffirment, en matière d’offre politique, que « seuls une véritable transition démocratique et un processus constituant souverain, qui pourraient être discutés dans la transparence dans une conférence nationale indépendante du système actuel, composée de participants du mouvement révolutionnaire et débouchant sur le départ du système, constituent un moyen permettant au peuple algérien de réapproprier sa souveraineté pleine et entière ».

Une manière vraisemblablement de ne pas s’inscrire dans la logique de dialogue tel qu’avancé par le premier magistrat du pays.

S’adressant aux citoyens, les membres du PAD appellent les Algériens à « continuer à résister pacifiquement contre la dictature en déjouant tous les stratagèmes de divisions et de manipulations». Les citoyens sont ainsi appelés « à s’auto-organiser dans leurs lieux de vie, de travail et d’étude afin de mettre en échec toutes les tentatives de récupération et de détournement de leur révolution ».n

Articles similaires