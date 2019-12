L’un des monuments de la chanson moderne algérienne, Mohamed Lamari,

à l’inimitable voix, a été inhumé, hier après la prière d’El Asr au cimetière

El-Kettar d’Alger, «selon ses dernières volontés», a précisé la Radio algérienne, qui avait annoncé son décès, dans la matinée d’hier, à l’hôpital militaire d’Aïn Naâdja à l’âge de 79 ans.

Laissant derrière lui un riche répertoire musical, où il chantait haut et fort l’Algérie, la femme, l’amour et la joie de vivre, Mohamed Lamari restera gravé à jamais dans la mémoire des Algériens à travers ses chansons, notamment, les éternelles «Djazaïria», «Ah ya Qalbi», «Rana Hna» et le mémorable duo «Africa» avec Myriam Makeba.



L’interprète de l’amour et de la joie de vivre

Né en 1940 à la Casbah d’Alger, où il s’est imprégné des traditions et du mode de vie typiquement algériens, il grandit en pleine résistance marquée par les évènements de la Bataille d’Alger, choisissant l’art comme moyen pour s’affirmer et se démarquer. Le fils prodige de la Casbah s’est lancé, dès son jeune âge, dans le monde de la musique en animant des fêtes familiales. Mettant à profit la révolution artistique des années 1960, le chanteur aiguise ses goûts musicaux et arrive, vers la fin de sa carrière, à enregistrer des centaines de titres, qui viendront enrichir son répertoire. Lamari crée rapidement son propre style aussi bien musical que vestimentaire. Depuis, son nom est associé à la jeunesse éternelle et à la joie. Dans les années 60 et 70, la voix de Lamari résonnait dans les concerts et festivals notamment en Afrique, en Europe, en Asie et dans plusieurs pays arabes.



Une voix et une présence sur scène inimitables

Comptant parmi les premiers interprètes de la chanson moderne, Lamari a toujours œuvré à conférer une touche purement algérienne à ses chansons. Jusqu’à son dernier souffle, dès qu’il était sollicité par les organisateurs de spectacles, le regretté n’a jamais quitté la scène, enchantant le public par son timbre de voix exceptionnel tout au long de son parcours artistique de près de 70 ans. Séduisant plus d’une génération, Mohamed Lamari a collaboré avec plusieurs monuments de la musique algérienne, à l’image de Mohamed Habib Hachlaf, Mahboubati et Mustapha Toumi. Il a de tout temps rendu hommage à la femme algérienne à travers ses chansons, à l’exemple de «Djazaïria» ainsi qu’à son pays l’Algérie. Outre son célèbre duo avec la diva Myriam Makeba, en interprétant le titre «Africa», il dédie également une chanson à Che Guevara.

Distingué plus d’une fois, Lamari a été décoré, en 2017, de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de «Achir» et s’est vu honoré lors de plusieurs cérémonies, dont celle organisée en 2012 au TNA. Il y a deux ans, la chaîne El Djazaïria lui a consacré l’émission «El Djazaïria Show», visible sur internet, une émission spéciale en prime time et durant toute une soirée à l’occasion de la célébration de ses 70 ans de carrière artistique. Lors de cette soirée, il a été doublement honoré par un disque d’or et une lettre que lui a adressée l’ambassadrice de Cuba à Alger, réitérant la reconnaissance de l’Etat de Cuba au chanteur Lamari qui avait dédié une chanson au grand révolutionnaire Che Guevara. Ecrite par Mustapha Toumi. Mohamed Lamari avait plusieurs qualités, notamment sa voix exceptionnelle et inimitable. Les premiers disques 45 tours de Lamari ont été des succès, notamment «Mansitchi», «Semmoura», «Ya Ndjoum» et «Djazaïria». Les musiques des premières chansons de Lamari étaient signées par le compositeur Haddad Djilali. D’autres musiciens composeront pour lui, notamment Mahboub Bati qui lui offrira la musique de «Ah ya Qalbi» et «Ya nedjma Ya alya».



L’éternelle jeunesse du «ténor de la Casbah»

Pour ses 60 ans de carrière, le journaliste Abdelkrim Tazarout lui avait consacré un livre intitulé «Lamari, le ténor de la Casbah». Le parcours artistique est retracé dans l’ouvrage à travers plus de 150 pages illustrées par des photographies montrant ses apparitions sur scène et ses participations aux différentes tournées artistiques nationales et internationales. Dans la préface de cet ouvrage, Achour Cheurfi souligne que «Lamari a réellement révolutionné la chanson algérienne en lui ouvrant tout grand les portes de la modernité (…) Son répertoire immense aux sonorités variées va de la chanson d’amour, romantique et douce au texte engagé et mobilisateur. Dans ce livre, véritable mine d’informations, Abdelkrim Tazarout avait notamment souligné que «Lamari n’a jamais aimé qu’on lui parle de retraite où que l’on s’avise, dans une discussion, de lui insinuer qu’il chante depuis tellement longtemps que l’on est quelque part surpris qu’il soit encore là à se démener sur scène comme un jeune» Et effectivement, le regretté chanteur a toujours réussi à pétiller de jeunesse avec un sourire éclatant, son allure de bête de scène et ses extravagantes tenues avec une façon de chanter inégalable. Ainsi, «Lamari réussit le miracle de se produire durant près de soixante ans de carrière avec pratiquement une dizaine de chansons, en majorité celle des débuts de sa carrière artistique, alors que son répertoire en compte plus de 400», écrit ainsi Tazarout dans son ouvrage.

Pluie d’hommages et marques de reconnaissances

Dès l’annonce de la triste nouvelle, une série d’hommages et de condoléances, d’officiels, de la famille artistique et des médias a été présentée tout au long de la journée sur les différents médias et sur les réseaux sociaux. Ainsi, dans un message de condoléances adressé, hier, à la famille du chanteur décédé, à ses fans et à l’ensemble de la famille artistique, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a souligné que le défunt «a marqué de son empreinte la scène artistique algérienne». «L’Algérie vient de perdre «un monument et un grand chanteur au style particulier (…) qui a marqué de son empreinte la scène artistique et musicale algérienne et dont le répertoire restera gravé à jamais dans la mémoire collective de notre peuple», a écrit M. Bedoui. De son côté, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, a présenté ses condoléances à la famille du défunt. Qualifiant Mohamed Lamari de «grand monument», le ministre a rappelé «le riche parcours artistique du défunt et son apport à la chanson algérienne». Pour sa part, sur les ondes de la Radio nationale, Abdelkader Bendameche, directeur de l’Agence algérienne du rayonnement culturelle (AARC) et ami du défunt, avait déclaré dès ce matin que «c’est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès d’une grande figure de la chanson algérienne Mohamed Lamari, une personnalité qui n’a pas eu son pareil dans toute l’histoire de la culture algérienne». Il a tenu à souligner la grande reconnaissance et l’amour dont bénéficiait Mohamed Lamari de la part des artistes et du grand public qui l’a «aimé et choyé depuis la sortie de son premier disque «Ya bent elhoua» en 1956. Abdelkader Bendameche a également tenu à souligner que le regretté chanteur «tient son socle musicale de la formation d’Abderhmane Aziz qui a été pour lui un véritable père spirituel». D’un point de vue plus personnel, Abdelkader Bendameche confie que «c’est une personne d’une extrême gentillesse et qui avait une grande joie de vivre. On ne l’a jamais vu s’énerver». Ajoutant que «personnellement, c’était un ami depuis près de 40 ans et jamais l’ombre d’un nuage n’est venu altérer notre amitié ou avec les autres amis que nous avions en commun».

Pour sa part, le compositeur, musicien et chef d’orchestre, président du Conseil national des arts et des lettres (CNAL) Salim Dada a exprimé sa grande tristesse de la perte d’une icône de la chanson moderne algérienne, qui reste exceptionnelle et sans égal». Salim Dada ajoute que «Mohamed Lamari était toujours en quête d’une Algérie nouvelle, ce qui faisait son éternelle jeunesse par la force de son enthousiasme tant sur scène que par sa voix qui n’a pas pris une ride. Il reste l’une des voix les plus singulières et les plus originales de l’Algérie et c’est un des porteurs du modernisme algérien». Le compositeur et chef d’orchestre algérien rappelle, également, que Lamari a été très jeune à l’art musical traditionnel algérien. Un art qu’il a maîtrisé avec talent, pour preuve l’une des vidéos visibles sur Internet où on voit le jeune Mohamed Lamari âgé d’à peine 14 ans, dans la troupe des «madahhine» dirigée par Khelifi Ahmed. Salim Dada rappelle aussi l’engagement du chanteur disparu, durant la guerre de libération nationale, où il a été condamné à une année et demie en prison et a été interdit de diffusion sur les ondes de la Radio et de la Télévision par le colonialisme français. Son engagement s’est poursuivi jusqu’à l’indépendance algérienne, en refusant notamment sur ordre du FLN de chanter en première partie du concert d’Edith Piaf à l’Olympia en France. Salim Dada conclut que Mohamed Lamari fait partie de ces personnes qui partent et que l’on aura du mal à remplacer. C’est aussi des sources d’inspiration et de réflexion pour les générations futures d’artistes. Adieu l’artiste, Paix à ton âme qui scintillera toujours au firmament.