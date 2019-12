Après des marches nocturnes organisées dans les villes de Naciria et des Issers, des centaines de citoyens de la ville de Bordj Ménaïel sont encore sortis dans la rue, avant-hier, pour exprimer le rejet des résultats de l’élection présidentielle. Venus des quartiers de la ville, de nombreux manifestants ont sillonné la principale artère de la ville pour réitérer leur engagement dans la lutte pacifique, déclenchée le 22 février, pour exiger le changement du système politique. En effet, l’élection du nouveau président de la République Abdelmadjid Tebboune n’a pas réduit la détermination et l’engagement des citoyens dans la lutte pacifique, puisque des actions de protestations sont organisées dans plusieurs localités de la wilaya. Cette énième marche vient après celles organisées par les citoyens de Naciria et des Issers. Les manifestants ont réitéré leur engagement à poursuivre le combat pacifique jusqu’au départ total du régime et de toutes les figures qui l’incarnent pour laisser place à l’édification d’un Etat de droit, civil et démocratique. Reprenant les principaux slogans de la révolte, les manifestants sont unanimes à dénoncer vigoureusement les violences policières pour casser le mouvement et faire perdurer le système politique décrié. Dans la localité des Issers, un mort a été déploré lors des manifestations anti-élection de jeudi dernier. Il s’agit de Ouamarar Mohamed, 48 ans, originaire de Azzouza dans la commune de Chabet El-Ameur, venu protester pacifiquement. Asthmatique, il est décédé suite à l’inhalation de gaz lacrymogènes, a-t-on affirmé. Il a rendu l’âme après son admission à la polyclinique de Timezrit. Sa mort a suscité une vague d’indignation dans tout le pays où un vibrant hommage lui a été rendu lors des marches à Naciria, Bordj-Ménaïel, Issers et dans d’autres localités. Comme dans les autres localités, les citoyens de Bordj-Ménaïel ont dénoncé les arrestations et les violences policières contre des manifestants pacifiques. Ils ont exprimé leur solidarité avec toutes les victimes des violences policières, notamment en Kabylie et dans la ville d’Oran. « Non aux élections issues du trafic », « Etat civil et non militaire», «Système dégage», «libérez tous les détenus», «Algérie libre et démocratique», «pouvoir au peuple», sont entre autres les principaux slogans repris par les manifestants, non sans oublier les détenus du Hirak. Les promesses faites par le nouveau président Abdelmadjid Teboune pour répondre aux revendications du Hirak ne semblent pas convaincre les nombreux manifestants qui ont encore exprimé leur engagement à poursuivre la lutte pacifique pour le changement.

