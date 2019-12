C’est à une «lecture réaliste» du déroulement du scrutin présidentiel que le MSP a appelé le pouvoir, l’alertant sur les risques de reproduire les logiques du système Bouteflika.

Face à l’offre de dialogue lancée par le nouveau président de la République, le parti d’Abderezzak Makri a préféré la prudence, relevant le caractère «rassembleur » de la parole de M. Tebboune au lendemain de la victoire au scrutin. Ce qui est de nature, ajoute le MSP, à «absorber la tension et ouvrir les perspectives du dialogue et du consensus». Mais, le parti de Makri, qui a signé hier sa première réaction après le déroulement de l’élection présidentielle et l’annonce de la victoire du candidat Abdelmadjid Tebboune, n’en avertit pas moins sur « le piège du discours». Les Algériens «ont eu à entendre des discours similaires pour découvrir le contraire dans la réalité», soutient le MSP, selon qui il ne s’agit point d’un «procès d’intention». Le chef de parti dit à ce propos qu’il préfère rester prudent et «ne juger que sur pièce». Pour le MSP, le gage de bonne volonté de la part du nouveau Président est à vérifier dans la protection des libertés individuelles et collectives, la libération des médias des pressions et autres orientations, garantir l’autonomie entière de la justice, la libération des détenus d’opinion et les inculpés du Hirak, la cessation des poursuites contre la société civile non alignée au pouvoir. Le MSP

recommande aux autorités en place d’abandonner la mentalité de vouloir tout dominer et tout contrôler et de cesser les accusations de trahison. Le MSP a tenté, par la même occasion, de remettre au goût du jour son initiative de «consensus national» lancée au mois de juillet 2018 «en l’adaptant au contexte politique actuel et aux développements enregistrés récemment ». Le MSP estime que l’Algérie a toujours besoin de cette initiative. Sur le mouvement populaire en cours depuis le 22 février, le parti de Makri a plaidé « sa poursuite en préservant son caractère pacifique avec des slogans rassembleurs… ». Or, on se rappelle que l’initiative du MSP n’avait suscité que des désapprobations au sein de la classe politique, y compris parmi les autres partis islamistes gênés par une offre politique dont il était difficile de saisir les vrais objectifs. Chez les partis de la mouvance démocratique, l’initiative du MSP n’avait pas bénéficié d’une attention particulière. Pourquoi le parti est-il tenté de replacer son initiative alors que le Président élu a avancé avant même son installation officielle l’idée d’un dialogue avec le Hirak comme avec les autres courants ? Le MSP semble vouloir se donner un rôle central dans l’étape post-présidentielle d’autant plus que l’issue du scrutin et les résultats obtenus par les uns et les autres augurent un « bouleversement » de la carte politique nationale.

D’autant plus que le candidat vainqueur a postulé à cette joute électorale sans l’apport des deux partis les plus représentés dans les assemblées (FLN-RND). Plus que cela, ces deux partis avaient un candidat en lice, en la personne de Mihoubi Azzedine dont la candidature s’est avérée nettement en déphase avec les attentes de ses partisans. Mais pour Makri, c’est plutôt l’ascension d’Abdelakder Bengrina, dissident du MSP et arrivé deuxième au classement de la présidentielle 2019 avec 17% des suffrages exprimés, qui doit susciter les inquiétudes. Du moins pour la représentation du courant islamiste et les consultations électorales à venir. n